O girafă fără pete, considerată unică în lume, s-a născut într-o grădină zoologică din SUA FOTO

Una dintre cele mai rare priveliști din regnul animal a apărut la o grădină zoologică din Tennessee (SUA). Aici s-a năcut ceea ce se crede a fi singura girafă din lume cu o culoare unică.

Girafa femelă, născută la 31 iulie, are o culoare maro uniformă, lipsită de modelul distinctiv cu pete pe care girafele - împreună cu gâturile lor excepțional de lungi - sunt cunoscute. Girafa are deja 1,80 m înălțime și se află în grija mamei sale și a personalului grădinii zoologice.

Grădina zoologică crede că girafa este unică, având în vedere că acestea se nasc foarte rar fără aspectul lor pestriț, care servește în primul rând ca formă de camuflaj în sălbăticie. Pielea de sub pete are, de asemenea, un sistem de vase de sânge care permite girafelor să elibereze căldura prin centrul fiecărei pete, oferind o formă de reglare termică.

