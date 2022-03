Dacă ești în plin proces de căutare a unui furtun de grădină, cu siguranță ai întrebări despre cum ai putea să cumperi un produs de calitate. Pe piață există o mulțime de produse din această categorie, așa că poate fi derutant să îl alegi pe cel potrivit, mai ales când prețul este unul dintre criteriile de bază.

Citește în continuare de ce merită să investești într-un furtun de grădină de calitate și care sunt caracteristicile care ar trebui să atârne în balanță.

Un furtun de calitate rezistă în timp

Calitatea înseamnă rezistență în timp, astfel că investiția va merita din plin. Un produs mai ieftin s-ar putea deteriora mai repede, iar pasul următor ar fi să bagi din nou mâna în buzunar ca să cumperi altul mai repede decât ți-ai propus. Prin urmare, ai adăuga o nouă cheltuială pe lista ta și ai ajunge să plătești chiar mai mult decât plănuiseși inițial. Un furtun de calitate te va scăpa de această grijă fiindcă poate fi folosit chiar și peste zece ani fără probleme.

Un furtun de grădină de calitate te ferește de accidente

Dacă nu ai investit într-un furtun întărit pentru presiune ridicată, trebuie să îl verifici constant fiindcă poate crăpa în timp și trebuie să previi eventualele accidente, așa cum sunt inundațiile.

Mai mult de atât, scurgerile de apă nedetectate vor duce și la un consum mare de apă, ceea ce înseamnă o nouă cheltuială la final de lună. Cu cât va trece mai mult timp până vei observa problema, cu atât vei plăti mai mult.

Un furtun de calitate are straturi în plus pentru siguranță

Un furtun de grădină în care merită să investești este format din mai multe straturi pentru un plus de siguranță. Acesta este conceput astfel încât să reziste în timp la intemperii (ploaie, vânt, etc), dar are și protecție UV și proprietăți antimucegai.

Un furtun de grădină de calitate suportă schimbări de temperatură mari

Merită să investești într-un furtun de grădină de calitate fiindcă îl vei putea utiliza atât la temperaturi de lucru cu minus 5 ori chiar 10 grade, dar și la temperaturi de peste 60 de grade. Așadar, dacă pe eticheta produsului este specificat că permite schimbări mari de temperatură, atunci merită investiția. Modelul respectiv poate transporta apă foarte rece, dar și apă fierbinte fără să se deformeze în timp.

Te sfătuim să alegi un furtun de grădină de calitate, în detrimentul unui model ieftin care te-ar putea dezamăgi încă de la primele utilizări. Astfel vei preveni multe neplăceri cu care te-ai putea confrunta în timp.

