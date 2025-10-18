Nu rata momentul: 6 bulbi de plantat acum pentru o grădină spectaculoasă primăvara viitoare

Vremea începe să se răcească, iar frunzele copacilor încep să își schimbe culoarea spre galben, ceea ce ar putea părea un semn că sezonul grădinăritului se încheie. Totuși, orice grădinar care se respectă știe că acum este momentul ideal pentru a planifica și planta florile care vor înflori primăvara următoare. Bulbii, în special, trebuie plantați cu câteva săptămâni înainte de primele înghețuri.

„Octombrie este momentul perfect pentru a planta bulbi de primăvară care necesită întreținere minimă”, spune Angelika Zaber, expertă în grădinărit și specialistă în îngrijirea gazonului la Online Turf.

Ea explică că bulbii de primăvară au nevoie de o perioadă de temperaturi mai scăzute (vernalizare), care declanșează reacția biochimică ce formează mugurele de floare.

„Plantarea lor în octombrie permite rădăcinilor să se stabilească înainte ca temperaturile să scadă și procesul să înceapă”, adaugă Zaber.

1. Narcise

„Narcisele sunt aproape infailibile”, spune Tammy Sons, fondatoarea și CEO-ul TN Nursery. „Sunt rezistente, nu sunt mâncate de căprioare și revin mai viguroase în fiecare an.”

Aceste flori emblematice de primăvară sunt iubite pentru petalele galbene și simbolizează speranța, semnalând sfârșitul iernii și începutul unui sezon însorit.

Ads

Sfaturi pentru plantare:

Așază bulbii într-un loc însorit, cu sol fertil și bine drenat.

Udă solul în jurul bulbului pentru a-l fixa și a elimina eventualele buzunare de aer.

Udarea suplimentară nu este necesară decât în perioade de secetă prelungită.

Rezistență la frig: -40°C până la -10°C

Lumină: Soare complet până la semi-umbră

Sol: Fertil, bine drenat

Apă: Moderată; după plantare și doar în perioadele secetoase

Îngrășământ: În fiecare primăvară, folosește un îngrășământ general pentru un impuls nutritiv.

2. Crocuși

Crocusul este o altă floare de primăvară preferată de mulți grădinari, inclusiv de Zaber.

„Crocusii nu necesită tăierea florilor ofilite, deoarece acestea se retrag natural, ceea ce îi face o alegere perfectă cu întreținere redusă pentru grădină sau seră.”

Dacă sunt plantați direct în sol, nu este necesară udarea bulbilor, deoarece plantele primesc umezeala necesară din precipitații.

Este important să îi hrănești cu îngrășământ universal imediat după ce florile s-au ofilit, dar în timp ce frunzele sunt încă verzi și viguroase.

Ads

Rezistență la frig: -40°C până la -10°C

Lumină: Soare complet până la semi-soare

Sol: Nisipos sau lutos, bine drenat

Apă: Scăzută; precipitațiile naturale sunt de obicei suficiente

3. Lalele

O listă de bulbi clasici de primăvară ar fi incompletă fără lalele.

Sons recomandă să refrigerăm bulbii câteva săptămâni înainte de plantare, pentru a-i păcăli să creadă că au trecut prin perioada de repaus de iarnă și pentru a promova flori mai bogate.

Preferă soarele complet și necesită doar udare moderată, suficient cât să mențină solul ușor umed.

Plantează bulbii în grupuri de câte cinci sau mai mulți pentru un efect mai natural și mai bogat.

După plantare, adaugă un strat subțire de mulci pentru a proteja bulbii pe timpul iernii și pentru a menține solul uniform umed.

Rezistență la frig: -40°C până la -15°C

Lumină: Soare complet

Sol: Liber, bine drenat, îmbogățit cu compost

Apă: Moderată; menține ușor umedă în timpul creșterii, apoi reduce după înflorire

Ads

4. Ceapă ornamentală (Allium)

Aceste flori cu aspect pufos nu sunt primele la care te gândești pentru primăvară, dar merită.

„Ceapa ornamentală aparține familiei cepei și este o floare de primăvară mai specială, care poate aduce un spectacol interesant în grădină. Există multe varietăți și culori, de la roz, albastru și alb”, spune Ward Dilmore, designer peisagist.

Preferă un sol bine drenat, bogat în materie organică.

Poți folosi cuști pentru bulb pentru a-i proteja de veverițe și rozătoare toamna și iarna.

Rezistență la frig: -30°C până la -5°C

Lumină: Soare complet

Sol: Bine drenat, bogat în materie organică

Apă: Scăzută până la moderată; evită solul îmbibat pentru a preveni putrezirea bulbului

5. Ghiocei

Octombrie este momentul ideal pentru plantarea bulbilor de ghiocei.

„Aceste plante sunt printre primele care înfloresc primăvara, așa că îmi place să plantez bulbii lor toamna.”

În funcție de zonă, plantează-i între sfârșitul lui septembrie și începutul lui noiembrie, înainte de primul îngheț și când temperaturile nocturne sunt în jur de 4–10°C.

Ads

Alege un loc parțial umbros, dacă nu complet la umbră.

Rezistență la frig: -40°C până la -10°C

Lumină: Semi-umbră până la umbră completă

Sol: Umid, bogat în humus, bine drenat

Apă: Moderată; menține solul uniform umed, mai ales în perioadele uscate

6. Zambile sălbatice (Wild Hyacinth / Cammasia)

„Acești bulbi unici sunt adesea trecuți cu vederea în favoarea lalelelor sau narciselor”, spune Dilmore.

Zambilele sălbatice fac parte din familia asparagusului și oferă un spectacol impresionant de flori la începutul primăverii, în culori variate: albastru, roz și alb.

Sunt foarte rezistente și ușor de întreținut.

Preferă locuri cu soare complet, sol bine drenat și bogat în nutrienți.

Pot tolera ușoară umezeala, deci sunt potrivite pentru zone care rămân puțin umede primăvara.

Rezistență la frig: -40°C până la -5°C

Lumină: Soare complet până la semi-soare

Sol: Bogat în nutrienți, bine drenat, ușor umed primăvara

Apă:Moderată; tolerează umezeala ocazională, dar nu stagnarea apei, scrie realsimple.com.

Ads