O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:42
Imagine din timpul activității care s-a desfășurat la grădiniță - Foto PresaSM.ro, 9 septembrie 2025

Poliția a deschis un dosar penal pe tema unei acțiuni care a fost organizată la o grădiniță din Satu Mare, acțiune în cadrul căreia preșcolarii de la respectiva grădiniță au fost îmbrăcați cu elemente de uniforme provenite de la fostele organizații de Pionieri și Șoimii Patriei, organizații care făceau propagandă comunistă în vremea lui Ceaușescu.

"Copiii au fost îmbrăcați în uniforme specifice organizațiilor „Șoimii Patriei” și „Pionierii”, simboluri ale educației comuniste dedicate loialității față de Partidul Comunist Român. În cadrul evenimentului au fost prezentate și volume care fac apologia lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv texte autobiografice ce îl glorifică pe dictator, fapt considerat de opinia publică un derapaj grav, având în vedere crimele regimului comunist", dezvăluie site-ul Presa SM la data de 9 septembrie 2025.

Conform acestei surse, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a deschis un dosar penal și face cercetări pentru a identifica persoanele posibil vinovate și pentru clarificarea întregului context.

Conducerea grădiniței a încercat să justifice ideea de a organiza acel eveniment, susținând că scopul nu a fost glorificarea comunismului, ci oferirea unei „experiențe educative și amuzante” printr-o incursiune în trecut. „Această zi tematică NU are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică, ci de a le arăta copiilor cum era copilăria «altădată», comparând-o cu prezentul”, au explicat reprezentanți ai grădiniței.

Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, în unitățile de învățământ este strict interzisă desfășurarea de activități cu caracter politic sau prozelitism de orice fel. De asemenea, Legea nr. 217/2015 sancționează promovarea cultului persoanelor responsabile pentru crime împotriva umanității, categorie în care intră și Nicolae Ceaușescu.

