Chelsea a găsit înlocuitor pentru cel mai slab antrenor din istoria clubului: cine ar urma să vină pe banca londonezilor

Clubul englez Chelsea Londra a anunţat duminică seara, pe propriul site, că l-a concediat pe tehnicianul Graham Potter şi a anunţat numele antrenorului interimar.

În comunicatul publicat pe site-ul oficial, Chelsea precizează: "Graham a fost de acord să colaboreze cu clubul pentru a facilita o tranziţie fără probleme. În timpul petrecut la club, Graham ne-a dus în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde ne vom confrunta cu Real Madrid. Chelsea doreşte să-i mulţumească lui Graham pentru toate eforturile şi pentru contribuţia adusă, urându-i succes în viitor”.

Antrenor interimar al echipei londoneze va fi spaniolul Bruno Saltor, secundul lui Potter.

Conform Opta Joe, Graham Potter a avut o medie de 1,27 de puncte pe meci. Dintre antrenorii care au bifat peste 20 de meciuri pe banca londonezilor, doar Glenn Hoddle stă la fel de prost, având fix aceeași medie.

Presa engleză scrie că londonezii doresc să îl schimbe pe Graham Potter cu Julian Nagelsman, antrenorul care a fost la rândul lui înlocuit de la Bayern Munchen cu Thomas Tuchel.

🚨🔵 Julian Nagelsmann is the favorite candidate to replace Graham Potter as new Chelsea head coach, as reported yesterday. #CFC

Nagelsmann was mentioned yesterday during internal discussions — Julian is considered a talented coach.

Talks are ongoing to make best decision. pic.twitter.com/Y2QmqvoBTS