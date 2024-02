Cine este marele câștigător al premiilor Grammy din acest an

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards a avut loc duminică, la Los Angeles. Au fost decernate trofee la 94 de categorii, în două ceremonii separate. Taylor Swift a câştigat premiul pentru "Albumul anului" cu "Midnights", pentru a patra oară, un record. Artista deţine 13 premii Grammy.

Celine Dion a avut o apariţie surpriză la gală. Ea a prezentat premiul pentru cel mai bun album al anului, care i-a revenit lui Taylor Swift.

Taylor Swift, SZA, Miley Cyrus, Karol G, Billie Eilish şi Finneas, Dave Chappelle şi The Beatles s-au numărat printre alţi câştigători.

Spectacolul a inclus, de asemenea, o mulţime de artişti, printre care Billy Joel, Miley Cyrus, U2, Burna Boy, Luke Combs, Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Joni Mitchell şi Travis Scott, printre alţii. Jay-Z a acceptat premiul Dr. Dre Global Impact Award, criticând în discursul său Recording Academy.

Trupa The Beatles a câştigat primul Grammy în aproape 30 de ani pentru "cel mai bun videoclip" la "I'm Only Sleeping". Grupul a câştigat ultima dată la cea de-a 39-a ediţie a ceremoniei de decernare a premiilor în 1997.

De asemenea, Dave Chappelle a obţinut al cincilea Grammy pentru albumul de comedie "What's In A Name?".

Michelle Obama a obţinut al doilea premiu Grammy, de data aceasta pentru "cea mai bună înregistrare de carte audio, naraţiune şi povestire" pentru "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times".

Înaintea ceremoniei de decernare a premiilor Grammy 2024, duminică seară, au fost anunţat mulţi dintre câştigătorii nominalizaţi în acest an la Teatrul Peacock din Los Angeles.

Phoebe Bridgers a dat startul preselecţiei, câştigând pentru participarea sa la piesa "Ghost in the Machine" a lui SZA la categoria cea mai bună interpretare pop duo/grup. Grupul ei Boygenius, care a fost nominalizat la şapte premii în acest an, s-a remarcat ca fiind unul dintre câştigătorii constanţi de la început. Ei au câştigat trei dintre categoriile anunţate, inclusiv "cel mai bun album de muzică alternativă" pentru "The Record", precum şi "cel mai bun cântec rock" şi "cea mai bună interpretare rock" pentru "Not Strong Enough".

SZA a obţinut două premii pentru piesa "Ghost in the Machine", precum şi pentru "SOS" la categoria album R&B progresiv. În această din urmă categorie, ea i-a învins pe colegii nominalizaţi 6lack, Diddy, Janelle Monae şi Terrace Martin şi James Fauntleroy.

Victoria Monét a anunţat, de asemenea, o posibilă noapte mare cu albumul ei de debut "Jaguar II". Deşi a pierdut la categoria "cea mai bună interpretare tradiţională R&B", unde fiica ei Hazel, în vârstă de doi ani, ar fi putut deveni cea mai tânără câştigătoare de Grammy din toate timpurile, ea a luat două trofee pentru "cel mai bun album prelucrat (non-clasic)" şi "cel mai bun album R&B".

Billie Eilish şi fratele ei, Finneas, au fost prezenţi pentru a-şi accepta premiul pentru "cel mai bun cântec scris pentru media vizuală" cu piesa "What Was I Made For?", adăugând pe raft încă un trofeu pentru duetul lor "Barbie". Eilish a avut de înfruntat alte trei piese "Barbie", precum şi "Lift Me Up" a Rihannei. Coloana sonoră a acestui film a câştigat trofeul pentru "cea mai bună compilaţie de coloane sonore pentru media vizuală".

Paramore a câştigat ambele nominalizări pentru "cel mai bun album rock", cu "This Is Why", şi "cea mai bună interpretare de muzică alternativă", cu piesa de titlu. Cu victoria pentru "cel mai bun album rock", Paramore a devenit prima trupă din istorie cu un lider feminin care câştigă la această categorie.

La categoriile rap, Killer Mike a câştigat la toate cele trei categorii la care a fost nominalizat. Rapperul din Atlanta a fost încoronat la "cea mai bună melodie rap" şi la "cea mai bună interpretare rap" pentru piesa "Scientists & Engineers", cu André 3000, Future şi Eryn Allen Kane, în timp ce albumul său "Michael" a învins concurenţa la categoria "cel mai bun album rap". El a fost nominalizat pentru prima dată şi a câştigat în 2003 pentru rolul său din piesa "The Whole World" a trupei OutKast, în cadrul "celei mai bune interpretări rap a unui duo sau grup".

Două dintre noile categorii ale premiilor Grammy au fost, de asemenea, anunţate în timpul preselecţiei. Kylie Minogue a obţinut a doua victorie din carieră pentru "Padam Padam" la categoria "cea mai bună înregistrare dance pop", în timp ce Tyla a luat acasă un Grammy pentru "cea mai bună interpretare de muzică africană" pentru "Water" - prima şi singura ei nominalizare din acest an.

Cântăreaţa de R&B şi pop Victoria Monét a câştigat, duminică, prestigiosul premiu Revelaţia anului la gala premiilor Grammy. După ani de carieră în muzică şi mai multe colaborări cu Ariana Grande, 2023 va fi fost anul consacrării pentru artista originară din Atlanta crescută în Sacramento (California), odată cu succesul uriaş al albumului său de debut "Jaguar II".

Ceremonia a fost prezentat de Trevor Noah.

Nominalizările şi câştigătorii la principalele categorii:

Albumul anului

Boygenius - The Record, Janelle Monáe - The Age of Pleasure, Jon Batiste - World Music Radio, Lana Del Rey - Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo - Guts, SZA - SOS, Taylor Swift - Midnights (câştigător)

Înregistrarea anului

Billie Eilish - What Was I Made For?, Boygenius - Not Strong Enough, Jon Batiste - Worship, Miley Cyrus - Flowers (câştigător), Olivia Rodrigo - Vampire, SZA - Kill Bill, Taylor Swift - Anti-Hero, Victoria Monét - On My Mama

Cântecul anului

Billie Eilish - What Was I Made For? (câştigător), Dua Lipa - Dance the Night, Jon Batiste - Butterfly, Lana Del Rey - A&W, Miley Cyrus - Flowers, Olivia Rodrigo - Vampire, SZA - Kill Bill, Taylor Swift - Anti-Hero

Revelaţia anului

Coco Jones, Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Noah Kahan, Victoria Monét (câştigător), The War and Treaty

Cea mai bună interpretare pop solo

Billie Eilish - What Was I Made For?, Doja Cat - Paint the Town Red, Miley Cyrus - Flowers (câştigător), Olivia Rodrigo - Vampire, Taylor Swift - Anti-Hero

Cea mai bună interpretare pop duo/grup

Labrinth Featuring Billie Eilish - Never Felt So Alone, Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - Candy Necklace, Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - Thousand Miles, SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine (câştigător), Taylor Swift Featuring Ice Spice - Karma

Cel mai bun album pop

Kelly Clarkson - Chemisty, Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo - Guts, Ed Sheeran - - (Subtract), Taylor Swift - Midnights (câştigător)

Cel mai bun cântec R&B

Coco Jones - ICU, Halle - Angel, Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love, SZA - Snooze (câştigător), Victoria Monét - On My Mama

Cel mai bun album R&B

Babyface - Girls Night Out, Coco Jones - What I Didn't Tell You, Emily King - Special Occasion, Summer Walker - Clear 2: Soft Life EP, Victoria Monét - Jaguar II (câştigător)

Cel mai bun cântec rap

Doja Cat - Attention, Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua - Barbie World, Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock, Drake & 21 Savage - Rich Flex, Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers (câştigător)

Cel mai bun album rap

Drake & 21 Savage - Her Loss, Killer Mike - Michael (câştigător), Metro Boomin - Heroes & Villains, Nas - King’s Disease III, Travis Scott - Utopia

Cea mai bună interpretare rock

Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes, Black Pumas - More Than a Love Song, Boygenius - Not Strong Enough (câştigător), Foo Fighters - Rescued, Metallica - Lux Æterna

Cel mai bun album rock

Foo Fighters - But Here We Are, Greta Van Fleet - Starcatcher, Metallica - 72 Seasons, Paramore - This Is Why (câştigător), Queens of the Stone Age - In Times New Roman...

Cel mai bun cântec rock

Boygenius - Not Strong Enough (câştigător), Foo Fighters - Rescued, Olivia Rodrigo - Ballad of a Homeschooled Girl, Queens of the Stone Age - Emotion Sickness, The Rolling Stones - Angry

Cel mai bun album alternativ

The Car - Arctic Monkeys, The Record - boygenius (câştigător), Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd - Lana Del Rey, Cracker Island - Gorillaz, I Inside the Old Year Dying - PJ Harvey

Cea mai bună interpretare alternativ

“Belinda Says” - Alvvays “Body Paint” - Arctic Monkeys, “Cool About It” - boygenius, “A&W” - Lana Del Rey, “This Is Why” - Paramore (câştigător)

Cea mai bună interpretare metal

Disturbed - Bad Man, Ghost - Phantom of the Opera, Metallica – 72 Seasons (câştigător), Slipknot – Hive Mind, Spiritbox – Jaded

Cel mai bun album folk

Dom Flemons - Traveling Wildfire, The Milk Carton Kids - I Only See the Moon, Joni Mitchell - Joni Mitchell at Newport [Live] (câştigător), Nickel Creek - Celebrants, Old Crow Medicine Show - Jubilee, Paul Simon - Psalms, Rufus Wainwright - Folkocracy

Cel mai bun album pop latino

La Cuarta Hoja - Pablo Alborán, Beautiful Humans, Vol. 1 - AleMor, A Ciegas - Paula Arenas, La Neta - Pedro Capó, Don Juan - Maluma, X Mí (Vol. 1) - Gaby Moreno (câştigător)

Cel mai bun album country

"Rolling Up the Welcome Mat" - Kelsea Ballerini, "Brothers Osborne" - Brothers Osborne, "Zach Bryan" - Zach Bryan, "Rustin’ in the Rain" - Tyler Childers, "Bell Bottom Country" - Lainey Wilson (câştigător)

Cel mai bun album jazz vocal

Patti Austin Featuring Gordon Goodwin’s Big Phat Band - For Ella 2, Fred Hersch & Esperanza Spalding - Alive at the Village Vanguard, Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In, Cécile McLorin Salvant - Mélusine, Nicole Zuraitis - How Love Begins (câştigător)

Cel mai bun album jazz instrumental

Kenny Barron - The Source, Lakecia Benjamin - Phoenix, Adam Blackstone - Legacy: The Instrumental Jawn, Billy Childs - The Winds of Change (câştigător), Pat Metheny - Dream Box