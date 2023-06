Elvețienii nu înțeleg cum au putut scăpa victoria printre degete cu România: "Este o lecție"

Elveţianul Granit Xhaka a declarat, luni seară, după meciul cu România, scor 2-2, că pentru el şi colegii săi este o lecţie faptul că au fost luaţi prin surprindere pe final şi au fost egalaţi.

“Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite. Cred că am dominat tot meciul. Am avut multe ocazii de a înscrie al treilea gol, a patrulea, poate şi al cincilea. Dar ăsta este fotbalul, am fost luaţi prin surprindere la două faze şi am primit goluri. Este o lecţie de care trebuie să ţinem cont în viitor. Nu trebuie să schimbăm mult în jocul nostru. Ce trebuie să schimbăm este să înscriem. Asta este. Şi poate să fim mai concentraţi în ultimele 10-15 minute”, a spus Xhaka, potrivit site-ului UEFA.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

