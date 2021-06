Capitanul Elvetiei a dezvaluit secretul cu care a fost rapusa campioana mondiala: "M-am uitat la ceas, la un corner". Granit Xhaka, omul meciului

"Pana la penalty, am jucat o prima repriza aproape perfecta. In minutul 65 sau 68, m-am uitat la ceas, la un corner impotriva noastra si i-am spus lui Yann (Sommer): "Trebuie sa ne trezim, tu trebuie sa trezesti apararea". Apoi, mi-am spus ca poate la 3-1 Franta considera ca s-a terminat si nu o spun cu aroganta, dar stiam ca daca inscriem pentru 3-2, situatia se poate schimba", a spus Xhaka, care la final a fost desemnat cel mai valoros fotbalist de pe teren."Dupa penalty-ul ratat, golurile incasate au avut un impact greu, dar ne-am remontat dupa 3-1, am revenit in fata unei echipe a Frantei care are, probabil, top 5 al celor mai buni jucatori din lume. Este greu sa-mi gasesc cuvintele, pot doar sa spun multumesc intregii echipe si sa fiu recunoscator fata de antrenorul nostru, care a imbunatatit echipa la fiecare turneu", a conchis jucatorul elvetian.Elvetia a condus cu 1-0, dar Franta a intors scorul si a avut 3-1 pana in min. 80, insa Nati a reusit egalarea (3-3) si s-a impus la loviturile de departajare, unde singurul care a ratat a fost starul Mbappe. Karim Benzema (57, 59) si Paul Pogba (75) au marcat golurile francezilor, Haris Seferovic (15, 81) si Mario Gavranovic (90) au inscris pentru elvetieni, iar la loviturile de departajare au transformat Mario Gavranovic, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ruben Vargas si Admir Mehmedi, respectiv Paul Pogba, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappe ratand ultimul sut.La meci au asistat 22.642 de spectatori.Acesta a fost ultimul din cele patru meciuri pe care Romania le-a gazduit in cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala, dupa Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate din Grupa C.Elvetia va juca in sferturile de finala, pe 2 iulie, la Sankt Petersburg, contra Spaniei.