Echipe de salvatori români caută un ucrainean rătăcit în Munții Maramureșului, aflat în hipotermie

Echipe de intervenție de la Salvamont și de la Poliția de Frontieră Română caută un bărbat din Ucraina care a trecut granița și acum se află în Munții Maramureșului.

Bărbatul are 38 de ani și ar fi în pericol întrucât este pe drum de câteva zile și nu are cu el nici haine de schimb și nici alimente.

Operațiunea de salvare aflată în derulare a fost anunțată marți seară, 1 octombrie 2024, de serviciul Salvamont Maramureș, într-o postare pe Facebook.

"Actiune de cautare - salvare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Pop Ivan in m-tii Maramuresului pentru gasirea si extragerea unui cetatean ucrainean in varsta de 38 ani care se afla de cateva zile pe drum fiind ud, fara haine de schimb, fara provizii si datorita temperaturilor scazute din munte in usoara (deocamdata) hipotermie.

O echipa de salvatori montani a pornit spre zona mentionata si va face jonctiune cu o echipa a Politiei de Frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei si impreuna vor urca in munte, o portiune cu autospecialele din dotare si ulterior terestru", a anunțat Salvamont Maramureș.

Potrivit mesajului postat pe Facebook, evacuarea cetățeanului ucrainean se va face doar terestru iar operatiunea de salvare ar urma să dureze circa 7-9 ore.

