Cât de mult trebuie să mergi pe jos pentru a reduce grăsimea abdominală după vârsta de 50 de ani?

Dacă vrei să arzi grăsimea nedorită de pe burtă, adăugarea mai multor pași zilnici este o metodă excelentă. Dar cât de mult trebuie să mergi pentru a scăpa de acea burtă încăpățânată? Eatthis a vorbit cu un expert pentru a afla detaliile.

Grăsimea abdominală devine o problemă mai mare odată cu vârsta

Grăsimea din zona abdominală poate fi foarte persistentă pe măsură ce îmbătrânești, din cauza schimbărilor hormonale și a pierderii naturale de masă musculară – un proces cunoscut sub numele de sarcopenie.

„După 50 de ani, schimbările hormonale – cum ar fi scăderea nivelului de estrogen la femei și a testosteronului la bărbați – încetinesc metabolismul și favorizează depozitarea grăsimii, în special a celei viscerale din jurul abdomenului,” explică dr. Reuben Chen, medic specialist în medicină sportivă, consilier medical principal la Sunrider International.

„Scăderea naturală a masei musculare reduce capacitatea de ardere a caloriilor, ceea ce face mai ușoară acumularea de grăsime. În plus, factori precum activitatea fizică redusă și alimentația necorespunzătoare pot agrava acumularea de grăsime, iar stresul și somnul deficitar cresc nivelul de cortizol, ceea ce duce la o retenție suplimentară de grăsime abdominală.”

Prin optimizarea rutinei de exerciții, poți combate aceste efecte și poți reduce grăsimea abdominală.

Cât trebuie să mergi pe jos pentru a pierde grăsimea abdominală după 50 de ani?

După 50 de ani, eliminarea grăsimii în exces din jurul taliei necesită consistență în ceea ce privește intensitatea și durata mersului.

Mersul moderat spre alert crește ritmul cardiac în „zona de ardere a grăsimilor”, ceea ce ajută la consumul a mai multor calorii pe minut decât o plimbare lentă.

„Totuși, numărul total de pași sau durata contribuie semnificativ la rezultate mai bune, deoarece sesiunile mai lungi cresc pierderea totală de calorii,” adaugă Chen. „Un echilibru între intensitate moderată (unde poți vorbi, dar nu cânta) și o durată suficientă (30–60 de minute zilnic) este ideal pentru arderea grăsimilor.”

Conform lui Chen, ar trebui să îți propui 30 până la 60 de minute de mers moderat în fiecare zi pentru a observa progrese vizibile.

Da, mersul zilnic chiar ajută la topirea grăsimii abdominale

„Combinarea acestuia cu o dietă echilibrată, controlată caloric, este esențială, deoarece mersul pe jos arde aproximativ 200–300 de calorii pe oră, în funcție de ritm și greutatea corporală,” spune Chen.

„Consistența pe termen lung este cheia pierderii de grăsime. Exercițiile aerobice regulate, precum mersul alert, pot reduce grăsimea corporală totală, inclusiv pe cea din zona abdominală, care tinde să se acumuleze odată cu vârsta.”

Mersul rapid ajută și la reducerea hormonilor de stres, precum cortizolul, care contribuie la acumularea grăsimii abdominale, stimulând totodată metabolismul grăsimilor.

„[De asemenea, mersul] îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și accelerează metabolismul – ajutând corpul să folosească grăsimea stocată drept sursă de energie în timp,” explică Chen. „Mersul regulat poate favoriza pierderea de grăsime, arzând aproximativ 100–300 de calorii în 30–60 de minute, în funcție de intensitate.”

De ce mersul este o opțiune sigură și eficientă pentru adulții de peste 50 de ani

Dincolo de efectele sale de ardere a grăsimii abdominale, mersul pe jos este o alegere sigură și sustenabilă pentru persoanele trecute de 50 de ani.

Acest tip de cardio cu impact redus reduce presiunea asupra mușchilor și articulațiilor — un aspect esențial pentru adulții mai în vârstă, mai ales în cazurile de mobilitate scăzută sau artrită, scrie eatthis.com.

„În plus, riscul de accidentare este mai mic comparativ cu exercițiile de intensitate ridicată, precum alergarea sau antrenamentele HIIT, care pot solicita corpul în exces,” spune Chen. „Acea solicitare poate duce la un stres mai mare, crescând nivelul de cortizol și, implicit, favorizând depozitarea grăsimii.

Mersul oferă totuși beneficii cardiovasculare și de ardere a grăsimilor, fiind o metodă sustenabilă și accesibilă de menținere a formei fizice, fără a necesita un nivel avansat de pregătire sau echipamente speciale.”

