Cinci gustări care ard grăsimea de pe burtă mai eficient decât abdomenele
Experții au dezvăluit cinci gustări sățioase care ajută la reducerea grăsimii abdominale și la susținerea procesului de slăbire.

Dacă vrei să scapi de colăceii din jurul taliei poți face oricâte abdomene, dar dacă nu îți schimbi alimentația, succesul va fi greu de atins.

„Nu există o gustare magică ce topește grăsimea abdominală de una singură — însă alegerile potrivite pot ajuta la controlul apetitului, la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și la susținerea masei musculare, toate acestea având un rol important în reducerea grăsimii corporale, inclusiv a celei de pe burtă. Combinația de proteine, fibre și grăsimi sănătoase în gustări te ajută să te simți sătul mai mult timp și previne mâncatul excesiv care sabotează eforturile de slăbire”, a explicat pentru eatthis.com Tara Collingwood, nutriționist sportiv certificat.

Iată cele cinci gustări recomandate:

1. Iaurt grecesc cu fructe de pădure

Poți să-l mănânci la micul dejun sau ca gustare între mese.

„Proteinele ajută la menținerea masei musculare. În plus, antioxidanții și fibrele susțin sănătatea digestivă și senzația de sațietate”, spune Collingwood.

2. Felii de măr cu unt de migdale sau arahide

O combinație simplă și delicioasă.

„Fibrele și grăsimile sănătoase stabilizează nivelul zahărului din sânge și țin foamea sub control”, explică specialista.

3. Hummus cu bastonașe de legume

Morcovi, țelină sau ardei – toate merg perfect cu hummus.

„O gustare bogată în proteine vegetale, fibre și minerale, care oferă energie fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei.” Un sfat util: taie legumele și porționează hummusul din timp, ca să ai mereu la îndemână o opțiune sănătoasă.

4. Ouă fierte tari cu mix de condimente

O altă variantă recomandată de Collingwood: ouăle fierte, presărate cu un mix de condimente speciale, disponibile inclusiv în supermarketuri.

„Ouăle oferă proteine complete, care susțin masa musculară și mențin metabolismul activ.” Pregătește câteva ouă în avans și păstrează-le în frigider pentru gustări rapide.

5. Năut copt (sau edamame)

O alegere crocantă și gustoasă, perfectă pentru momentele în care îți dorești chipsuri.

„Sunt bogate în fibre și proteine, sățioase și nutritive”, subliniază Collingwood.

Aceste gustări contribuie la o alimentație echilibrată

Ce le face eficiente în lupta cu grăsimea abdominală?

„Deși aceste gustări nu reduc în mod direct doar grăsimea de pe burtă, ele fac parte dintr-un tipar alimentar echilibrat și controlat caloric, care susține o compoziție corporală mai sănătoasă în timp”, explică nutriționista.

