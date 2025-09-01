Produsul lactat care te ajută să scapi de grăsimea viscerală și te menține sătul ore întregi

Grăsimea adâncă din abdomen care înfășoară organele face mai mult decât să le căptușească. „Când există prea multă grăsime viscerală, aceasta poate deveni periculoasă, învăluind organele, inflamându-se și deteriorând metabolismul”, spune William Li, medic. Și nu este totul. Cercetările au arătat că persoanele care acumulează exces de grăsime viscerală sunt mai susceptibile de a dezvolta o listă lungă de boli cronice, inclusiv cancer, boli de inimă, diabet de tip 2, boală hepatică grasă și declin cognitiv.

Vestea bună: schimbările mici și sustenabile în obiceiurile alimentare pot proteja împotriva acestei grăsimi abdominale încăpățânate. Li spune că o opțiune delicioasă — și surprinzătoare — este să adaugi mai mult iaurt în stil grecesc în rutina ta. Și știința îl sprijină. Cercetările arată că acest produs lactat integral este plin de nutrienți care pot ajuta la reducerea grăsimii viscerale.

Cum poate ajuta iaurtul la reducerea grăsimii viscerale

Departe de a fi un inamic alimentar, iaurtul oferă o combinație puternică de proteine, probiotice și grăsimi care poate ajuta la reducerea grăsimii viscerale atunci când este asociat cu o dietă echilibrată și un stil de viață activ. Iată cum:

Cercetările au descoperit că laptele integral, ingredientul principal al iaurtului în stil grecesc, este încărcat cu nutrienți asociați cu o talie mai mică și o greutate corporală mai redusă. Meritul principal revine profilului unic al grăsimii din lapte. De fapt, aceasta conține o combinație de compuși care pot ajuta la pierderea în greutate, precum trigliceridele cu lanț mediu, acidul linoleic conjugat și acidul butiric. Împreună, pot încetini rata la care organismul stochează grăsime și pot accelera ritmul la care arde calorii și descompune grăsimea pentru energie.

Acest produs lactat bogat și cremos poate de asemenea să protejeze împotriva acumulării de grăsime viscerală, ajutându-te să te simți sătul. Grăsimea încetinește digestia, astfel încât alimentele rămân mai mult timp în stomac. Acest lucru te poate ajuta să mănânci mai puțin decât dacă ai alege un iaurt degresat, care este digerat mai repede.

Totuși, capacitatea iaurtului gras de a reduce grăsimea viscerală nu ține doar de grăsimea din lapte. Profilul său proteic îl face de asemenea unic, spune Sally Cummins, nutriționist. Iaurtul în stil grecesc conține o combinație naturală de proteine din zer, care se absorb rapid, și cazeină, care se digeră mai lent. Această combinație ajută atât la instalarea rapidă a senzației de sațietate, cât și la menținerea ei pe termen lung, ceea ce sprijină controlul greutății.

În plus, iaurtul este bogat în peptide bioactive, fragmente proteice minuscule cu puternice efecte de reducere a apetitului. Aceste peptide trimit semnale către creier, determinându-l să reducă producția hormonului foamei, grelina. Acest lucru poate suprima pofta de mâncare, ajutându-te să consumi mai puține calorii, spune Li. Și nu e tot: peptidele bioactive au fost asociate și cu stimularea producției hormonului GLP-1, responsabil cu arderea grăsimilor.

A avea masă musculară înseamnă mai mult decât forță. Mușchii ard multe calorii chiar și atunci când stai la birou sau navighezi pe telefon. Însă pentru a construi eficient masă musculară, ai nevoie de o combinație de proteine și exerciții. Acest iaurt convenabil și ușor de transportat este o modalitate delicioasă de a încărca organismul cu proteine care construiesc mușchi — cu mai puține calorii decât ai crede. O cană de iaurt în stil grecesc oferă 22 de grame de proteine la doar 230 de calorii. În plus, este plin de nutrienți precum calciu, potasiu și magneziu. Ia un recipient după următorul antrenament pentru a-ți reface și hrăni mușchii.

„Microbiomul joacă un rol crucial în metabolismul sănătos, inclusiv în menținerea sensibilității la insulină și utilizarea energiei, ceea ce ajută la reducerea grăsimii viscerale excesive și dăunătoare”, explică Li. „Acest produs lactat fermentat conține microorganisme benefice care contribuie la sănătatea intestinului, susținând în mod specific microbiomul intestinal.”

Cercetările au descoperit că probioticele bogate din iaurt sunt un motiv esențial pentru care persoanele care consumă des iaurt au mai puțină grăsime viscerală (și tind să aibă și niveluri mai scăzute de insulină și o dietă general mai sănătoasă).

Trebuie însă reținut că probioticele din iaurt nu schimbă permanent bacteriile intestinale. Ele își fac efectul doar câteva zile, până sunt eliminate. Pentru cele mai bune rezultate în reducerea grăsimii abdominale, încearcă să mănânci iaurt zilnic (sau cel puțin la două zile).

Sfaturi pentru a te bucura de iaurt în stil grecesc

Iaurtul în stil grecesc nu este doar o alegere excelentă pentru reducerea grăsimii viscerale. Este și gustos, cremos și versatil.

Poți construi un mic dejun hrănitor asociind iaurtul cu alimente bogate în polifenoli și fibre, cum sunt nucile și fructele de pădure proaspete sau congelate. În loc să cumperi iaurt cu arome și conținut scăzut de grăsime, care de obicei are zahăr adăugat, alege varianta simplă, grasă, și adaugă propriile toppinguri: fructe, semințe de chia sau cânepă, fulgi de cacao, tahini sau unt de nuci.

Îl poți transforma într-un desert sănătos, fiind baza perfectă. Poți adăuga iaurt în guacamole sau în sosuri de fasole pentru mai multe proteine și consistență. De asemenea, îl poți folosi în loc de maioneză în salatele de pui, cartofi sau ouă, pentru un gust acrișor, plus calciu și proteine.

Intoleranța la lactoză nu înseamnă neapărat renunțarea completă la lactate. „Alimentele lactate fermentate, precum iaurtul și chefirul, au, de obicei, un conținut mai mic de lactoză și conțin culturi vii care pot sprijini digestia”, spune Cummins.

Opinia experților

Grăsimea viscerală nu este doar o neplăcere estetică. Ea poate crește riscul unor probleme serioase de sănătate, precum bolile de inimă, cancerul, diabetul de tip 2 și multe altele. Din fericire, alimentele pe care le consumi pot contribui semnificativ la reducerea acestei grăsimi persistente. Iar iaurtul în stil greces este considerat de specialiști cea mai bună alegere lactată pentru a reduce grăsimea viscerală. Combinația sa de probiotice, proteine și grăsimi sănătoase poate sprijini pierderea în greutate, dezvoltarea masei musculare care arde calorii, reglarea apetitului și sănătatea microbiomului intestinal.

Atunci când este asociat cu activitate fizică regulată și o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine slabe, leguminoase și cereale integrale, consumul constant de iaurt gras strecurat poate aduce rezultate reale. Fie că îl consumi la micul dejun, ca gustare sau în rețete sărate, acest iaurt oferă o modalitate gustoasă și versatilă de a-ți hrăni corpul și de a-ți susține sănătatea pe termen lung, scrie eatingwell.com.

