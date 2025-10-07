6 tipuri de carbohidrați care te pot ajuta să reduci grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor

Cine spune că nu poți mânca carbohidrați și totuși să reduci grăsimea abdominală?

Grăsimea viscerală se află adânc în cavitatea abdominală și se depune în jurul organelor interne, precum ficatul și intestinele. Spre deosebire de grăsimea subcutanată — cea pe care o poți prinde între degete — grăsimea viscerală eliberează compuși inflamatori care pot afecta grav sănătatea.

În timp, inflamația crescută poate crește riscul de diabet de tip 2, boli de inimă, sindrom metabolic și alte afecțiuni cronice.

Vestea bună: anumite alimente te pot ajuta să reduci grăsimea viscerală, iar printre ele se numără chiar și câțiva carbohidrați.

Deși s-a tot spus că „mâncatul de carbohidrați îngrașă”, asta nu este în totalitate adevărat. Da, alimentele bogate în zaharuri și carbohidrați simpli pot favoriza depunerea grăsimii pe abdomen.

Însă cercetările arată că carbohidrații complexi, bogați în fibre, pot ajuta la reducerea grăsimii viscerale.

Așadar, ce carbohidrați ar trebui să alegi?

Nutriționiștii au selectat 6 variante ideale:

1. Cartofii dulci

Acești tuberculi amidonoși își datorează culoarea portocalie intensă beta-carotenului, un antioxidant din familia carotenoizilor, asociați cu niveluri mai scăzute de grăsime viscerală.

„Cartofii dulci oferă și o cantitate importantă de fibre, care te ajută să te simți sătul după masă”, spune nutriționista Toby Amidor.

Asta te poate ajuta să mănânci mai puțin mai târziu, favorizând scăderea în greutate — și, implicit, reducerea grăsimii viscerale.

O cană de cartofi dulci copți oferă aproape 7 grame de fibre — adică 25% din necesarul zilnic recomandat.

Sunt gustoși, versatili și ușor de preparat: îi poți coace, găti la aburi, în cuptor cu microunde sau sota. Sau, pentru o variantă mai creativă, combină-i cu fasole neagră și condimente pentru burgeri vegetali delicioși.

2. Ovăzul

Ovăzul conține beta-glucan, un tip de fibră solubilă cunoscută pentru efectul său de scădere a colesterolului.

Cercetările arată că beta-glucanul este asociat și cu o talie mai mică, mai puțină grăsime corporală și o greutate mai sănătoasă — chiar și la persoanele care nu reduc aportul caloric.

Fibrele solubile încetinesc digestia, cresc senzația de sațietate și stimulează secreția hormonilor care trimit semnale de „sătul” către creier.

În plus, beta-glucanul favorizează creșterea bacteriilor benefice din intestin, care susțin un metabolism sănătos.

Include ovăzul în alimentație prin terciuri (oatmeal), overnight oats, clătite, batoane sau biscuiți din ovăz.

3. Orzul

Orzul oferă o „dublă doză” de fibre: conține beta-glucan, ca ovăzul, dar și amidon rezistent atunci când este gătit și apoi răcit.

„Amidonul rezistent nu se digeră complet în intestinul subțire”, explică nutriționista Alyssa Smolen.

Astfel, el ajunge în intestinul gros, unde este „hrana” bacteriilor bune care susțin o greutate sănătoasă.

Poți folosi orzul în supe, salate sau ca garnitură. Prepară o cantitate mare și păstreaz-o în frigider pentru mese rapide.

4. Quinoa

Dacă nu ești fan al orzului, quinoa este o alternativă excelentă.

„Spre deosebire de majoritatea cerealelor, quinoa oferă atât fibre, cât și proteine — o combinație care reduce pofta de mâncare și previne acumularea grăsimii abdominale”, spune nutriționista Bess Berger.

O cană de quinoa fiartă oferă 5 g de fibre și 8 g de proteine, plus magneziu, un mineral care ajută organismul să folosească mai eficient insulina, reducând stocarea grăsimii viscerale.

Folosește quinoa ca bază pentru bowls, salate, burrito bowls sau chiar un risotto integral.

5. Lintea

„Lintea este una dintre cele mai bune surse de carbohidrați pentru reducerea grăsimii viscerale”, afirmă Berger.

O cană de linte fiartă oferă 16 g de fibre și 18 g de proteine — un duo care prelungește sațietatea, stabilizează glicemia și reduce inflamația care favorizează depunerea grăsimii abdominale.

Cercetările arată că persoanele care consumă frecvent leguminoase (linte, năut, fasole) au IMC-uri mai scăzute și mai puțină grăsime pe talie.

Lintea se fierbe rapid, fără înmuiere. O poți folosi în supe, curry sau chiar în burgeri vegetali.

6. Fasolea

Dacă nu îți place lintea, alege fasolea.

Un studiu a arătat că femeile care consumă regulat fasole au talii mai subțiri și mai puțină grăsime corporală decât cele care mănâncă rar.

„Fasolea oferă trifecta ideală pentru gestionarea greutății: fibre, proteine și gust bun”, spune Toby Amidor.

Fibrele favorizează digestia și controlul greutății, iar proteinele ajută la menținerea masei musculare.

Ai la dispoziție multe opțiuni: fasole neagră, albă, năut, linte, soia.

Le poți adăuga în salate, paste, tacos sau le poți transforma în hummus ori dipuri proteice.

Poți mânca carbohidrați și totuși să pierzi grăsimea viscerală

Dacă vrei să scapi de grăsimea viscerală, nu trebuie să renunți la carbohidrați.

Secretul este să alegi carbohidrații potriviți.

Înlocuirea carbohidraților rafinați și a alimentelor dulci cu carbohidrați complecși, bogați în fibre, te poate ajuta să pierzi din greutate și să reduci grăsimea abdominală.

Cei mai recomandați sunt: cartofii dulci, ovăzul, orzul, quinoa, lintea și fasolea.

Acești carbohidrați conțin beta-glucan și amidon rezistent, care încetinesc digestia, prelungesc sațietatea și susțin flora intestinală benefică.

În plus, fiind surse și de proteine vegetale, contribuie la un aport echilibrat și sănătos.

Iar pentru cele mai bune rezultate: combină o alimentație echilibrată cu mișcare regulată, somn de calitate și reducerea stresului, scrie eatingwell.com.

