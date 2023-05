"Sunt la al treilea set de mici arși". Dilemele unui român care a primit prea multe sfaturi despre cum să facă grătarul: "Când pun carnea?"

În România, 1 Mai este sărbătorit în mod tradițional cu plimbări în aer liber, picnicuri și grătare în familie sau cu prietenii. Oamenii se adună în parcuri sau în locuri special amenajate pentru a petrece o zi plăcută în natură și pentru a se bucura de vremea frumoasă.

Grătarul este considerat un simbol al acestei sărbători și un obicei tradițional românesc.

Cei care sunt la primele încercări în pregătirea unui grătar riscă să ardă preparatele sau să nu le gătească suficient.

Este cazul unui român care a reușit să ardă carnea, în ciuda numeroaselor sfaturi pe care le-a primit. Acesta a încercat să deslușească misterele grătarului perfect în mediul online.

"Când pun carnea la grătar?"

"Oare cât de greu este să încingi grătarul?

Vorbesc serios!

Cu cărbuni din lemn, deci mangal, când pun carnea la grătar? Pun cărbunii, după un timp devin roșii, apoi încep să aibă o crustă albă de jur-împrejur.

Un vecin zice că atunci să pui carnea pe grătar.

Altul (câte capuri atâtea păreri), atunci când reușești să ții mâna deasupra grătarului la 10-15 cm 5 secunde, ăla-i momentul.

Alții, că atunci când îs roșii cărbunii îi "stingi" cu apă și pui carnea.

Ok.

Eu sunt la al treilea set de mici...arși.

Când pun carnea? Cum îmi dau seama ca nu e prea fierbinte? Dar să nu fie nici prea rece, să aștept 2 ore", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Chiar are umor cel care a postat, deși el poate e necăjit"

"Micii nu au nevoie de prea mare foc, însă carnea de porc da, puiul de foc mediu și micii când jarul nu mai este atât de puternic. Încercați așa și sigur nu veți mai arde micii."

"Văd că sunt o grămadă de persoane care râd la postul asta și a întreb dacă știu să facă într-adevăr un grătar sau râd ca să se afle în treaba."

"Vaaai, nu va supărați, dar chiar are umor cel care a postat, deși el poate e necăjit că a ars micii. Nici noi nu suntem experți în grătare, dar ne descurcăm cât de cât. Dar nu că să dăm sfaturi."

"Când sunt "albi" și sufli peste ei, zboară praful alb și îi vezi roșii, adică încinși. Dacă fac flacăra, stropești un pic cu apă (arunci un pic de apă în căușul palmei, nu o găleată), doar cât să stingă flama. Dacă micii sunt arși, poate că grătarul e prea aproape de cărbuni (trebuie să fie un pic de distanță, 2-3-4 cm, nu direct pe jar). Asta îmi vine în minte acum, fără să văd cum îi faci."

"Prima carnea de porc, pui, cârnăciorii și micii"

"Nu sunt expertă în grătar. Stau pe lângă soț de câte ori face grătar și știu că pune prima carnea de porc, pui, cârnăciorii și micii.

Exact în ordinea asta."

"Presupunând că este o întrebare pe bune...încerc și eu un răspuns. Dacă vorbim de mici, aceștia trebuie întorși pe fiecare parte (eu îi întorc pe 4 părți). Momentul de întors este când se dezlipesc ușor de grătar (carnea nu rămâne lipită). Partea cu arsul ține de timp: dogorește mai tare, îi întorci mai repede și mai des. Personal nu am "domolit" jarul cu apă niciodată, doar când se aprinde de la grăsimea picurată pe el.

În plus, dacă ai acces și posibilitatea, fă jarul din lemne de esență tare (fără cărbuni). Mie mi se pare că are gust mai ok + că nu dogorește așa tare la început.

Spor și totul se învață din practică."

"Cărbunele din comerț e diferit de lemnul luat din pădure/grădină și diferă și ce specie e. Pentru cărbune, trebuie lăsat să se domolească, sigur nu pui carnea când e roșu. E bine când poți regla grătarul și îl reglezi în funcție de cât de cald e. Dacă e prea cald, pentru mici nu e bine, că doar se ard pe afară și înăuntru e carnea crudă."

"Depinde de mai mulți factori (grosimea grătarului, distanță față de cărbuni, tipul de carne, timpul de cărbune).

Eu de exemplu încep arderea cu lemn peste care adaug un sac de 12kg cărbuni. Pun grătarul și îl las să se încingă destul de mult că să-l pot curăța... După ce îl curăț îl mai las peste cărbuni 15 - 20 minute... Grătarul meu este făcut cu fier 18mm (pentru vită și oaie) ... Alegerea momentului în care puneți carnea se face cum au spus și colegii mai sus îndeplinind cumulativ 2 aspecte: 1.cărbunii încep să prindă un praf alb. 2. Va udați mâna cu apă rece și o puneți la 10cm deasupra grătarului dacă rezistați 5 secunde atunci este bun de pus carnea."

"E cazul să mergi la o terasă!"

"Distanța dintre cărbuni și grătarul pe care este așezată carnea trebuie să fie minim ~15 cm.

dacă cărbuni sunt încinși (roșii) se întoarce carnea (mititei) mai des, astfel încât să nu se ardă."

"Ăla de zice că trebuie să fie fierul de la grătar încins, zice bine.

Altfel carnea zemuiește și devine toval.

Dacă ai flacără trebuie stropit să devină mocnit, flacăra arde la suprafață și lasă mijlocul crud.

Înainte de a pune carnea dă un pic de slană pe fierul încins, curăță funingine și nu mai lipește.

Apoi pui micul și îl lași până face dungă de grătar, apoi îl întorci.

Vezi că deja e aproape gata și nu mai trebuie să aibă decât jumate din timpul inițial de gătire.

Când îl pui pe farfurie, zeamă să fie limpede și clară, dacă e tulbure înapoi pe grătar un minut sau 2, la fel și la carne.

La pui, trebuie neapărat desfăcut de pe os și întins și să nu fie roz la tăiere, că e rost de Ecoli și salmonela."

"Dacă ești la al treilea set de mici arși, după cum declari, e cazul să mergi la o terasă!"

"Sunt grătare la care se poate ajusta înălțimea de la cărbune la carne (de obicei în 3 trepte) . La început se poate pune mai sus,apoi se coboară.

Noi nu stingem cărbunii cu nimic. Important este să nu plecați prin grădina și să nu-l păziți, mai ales la început, fiindcă atunci se ard micii. Rămâneți pe faza, ca să zic așa

La noi soțul face focul și eu mâncarea pe grătar, fiindcă și el o arde prea des."

"Eu procedez așa: curăț bine grătarul înainte de folosire, și dau cu grăsime (o bucată de slănină) ori ulei, înmuiat într-o bucată de prosop de hârtie ori șervețel curat. Pun produsele pe grătar după ce se înroșesc peste 75 % din cărbuni, dar sunt atent și-i întorc imediat ce se pot dezlipi."

"Micii se fac pe grătar încins, dar să nu fie flacăra.

Trebuie să ungeți grătarul cu puțină grăsime sau cu o jumătate de ceapă.

Îi rotiți des, cam la 30 secunde, maxim un minut, pentru a nu se arde.

Pentru a se găti repede, trebuie să fie încins grătarul iar micii să fie alăturați unul de celălalt.

Încercați să îi rostogoliți puțin câte puțin.

Se gătesc în maxim 10 minute, iar că să fiți sigur că sunt gata, îi înțepați cu o furculiță sau scobitoare, iar dacă nu mai iese apă pe la înțepătură, puteți să îi scoateți pe un platou sau farfurie.

Din cauza căldurii, după așezarea pe platou, procesul de gătire mai continuă pentru câteva minute în timp de temperatura scade.

Sunt perfect de consumat în 5 minute, timp în care pregătiți muștarul și pâinea."