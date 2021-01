Parlamentarii lui Dan Voiculescu, alesi pe listele PSD, isi vor face o "grupare parlamentara umanista-social liberala"

Anuntul a fost facut vineri, prin intermediul unui comunicat de presa al Partidulului Puterii Umaniste - Social Liberal (PPU-SL), informatia fiind confirmata pentru News.ro de catre deputata Gratiela Gavrilescu "Deputatul Gratiela Gavrilescu, impreuna cu alti 4 colegi parlamentari - deputatii Steluta Cataniciu, Vlad Popescu si Ana Loredana Predescu, respectiv senatorul Laurentiu Mihai - au anuntat infiintarea Gruparii parlamentare umaniste social-liberale. Cei 5 vor activa ca parlamentari independenti, afiliati Grupurilor parlamentare ale PSD" a anuntat, vineri PPU-SL.Gratiela Gavrilescu a fost, de altfel, unul dintre liderii PPU-SL si a plecat din acest partid pentru a se alatura PSD, pe listele caruia a candidat in circumscriptia electorala Prahova, pe locul al treilea pe lista pentru Camera Deputatilor."Avand in vedere valorile social-liberale pe care le-am promovat transparent in intreaga mea activitate politica si parlamentara, am decis, impreuna cu acei colegi parlamentari care imi impartasesc afinitatea pentru social-liberalism, sa formam Gruparea parlamentara umanista, social-liberala. Doctrina umanismului pragmatic, care m-a determinat la inceputul carierei mele politice sa ma inscriu in Partidul Umanist, este de esenta social-liberala, fiind complementara cu social-democratia" a declarat Gavrilescu, citata in comunicatul PPU-SL.Gratiela Gavrilescu a confirmat, pentru News.ro, infiintarea gruparii parlamentare.Informatia privind infiintarea noii" grupari" parlamentare a fost confirmata si de catre presedintele PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, care a precizat ca Gavrilescu nu a demisionat din PSD "deocamdata"."Nu si-a dat demisia din partid, deocamdata, dar mi-a spus despre intentia ei si a mai multor colegi care au venit alaturi de noi in aceste alegeri parlamentare din PPU-SL, mi-a relatat faptul ca au avut o discutie la Bucuresti impreuna cu colegii si au decis sa ramana alaturi de grupul PSD, dar sa=si faca grup propriu, grupul PPU-SL. Sunt cinci in total. (...) Asa cum am colaborat la locale si la parlamentare, si au venit alaturi de noi si au candidat pe listele noastre presupun ca o sa colabora si in viitor, e vorba despre aceleasi principii care ne ghideaza si o sa ramanem parteneri, asa cum am facut-o pana acum. Nu e cu suparare", a declarat presedintele PSD Prahova pentru News.ro.Gratiela Gavrilescu a fost ministru al Mediului, iar PSD este al saselea partid politic din care face parte, ea fiind membru al PUR, PNL ALDE , PPU-SL si al Partidului Forta Nationala.