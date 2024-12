Senatorul democrat Michael Bennet a criticat decizia preşedintelui Joe Biden de a-l graţia pe fiul său Hunter Biden, spunând că preşedintele a dat prioritate „aspectului personal” în detrimentul responsabilităţii sale faţă de americani.

”Când te întorci după ce ai spus lună după lună după lună că nu îţi vei graţia fiul şi apoi îl graţiezi - punând personalitatea înaintea responsabilităţilor tale faţă de poporul american - le dai poporului american sentimentul că există un sistem pentru cei bogaţi şi puternici şi un alt sistem pentru toţi ceilalţi”, a declarat luni democratul din Colorado la CNN.

Prin graţierea lui Hunter Biden, care urma să fie condamnat luna aceasta pentru condamnări federale pentru taxe şi arme, Joe Biden şi-a încălcat o promisiune publică.

„Cred că am acceptat oarecum standardul lui Donald Trump atunci când spunem că politica - sau că urmărirea penală a lui Hunter Biden, de exemplu, a fost politică”, a declarat Bennet, avertizând cu privire la precedentul pe care îl creează această mişcare.

„Este un cadou pentru Donald Trump, deoarece va veni aici şi va susţine că face doar ceea ce a făcut Joe Biden”.

Deşi şi-a exprimat clar dezaprobarea faţă de decizia preşedintelui, Bennet nu s-a alăturat apelului senatorului Joe Manchin, care se pensionează, ca Biden să îl graţieze pe Trump pentru a face totul „mult mai echilibrat”.

Ads

Cum a motivat Biden grațierea

Preşedintele Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept”, a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

„În lipsa unor factori agravanţi (...), oamenii nu sunt aproape niciodată trimişi în judecată pentru infracţiuni grave doar pentru modul în care au completat un formular pentru arme. Cei care au întârziat să îşi plătească impozitele din cauza unor dependenţe grave, dar le-au plătit ulterior cu dobânzi şi penalităţi, primesc de obicei soluţii nepenale. Este clar că Hunter a fost tratat diferit”, arată preşedintele american.

Ads

„Acuzaţiile din cazurile sale au apărut doar după ce mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres le-au instigat, ca să mă atace pe mine şi să se opună alegerii mele. Apoi, un acord de recunoaştere a vinovăţiei negociat cu atenţie, convenit de Departamentul de Justiţie, s-a destrămat în sala de judecată - mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres asumându-şi meritul pentru presiunile politice exercitate asupra procesului. Dacă acordul de recunoaştere a vinovăţiei ar fi avut loc, ar fi fost o rezolvare corectă şi rezonabilă a cazurilor lui Hunter”, explică Joe Biden.

Ads