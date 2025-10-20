Mărturie zguduitoare a familiei gravidei care și-a pierdut viața în explozia din Rahova: "Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc"

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:38
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Asociația Colectiv GTG 3010

Informații dramatice ies la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului a fost și Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se pregătea să devină mamă.

Familia Mirelei a ajuns luni după-amiază, 20 octombrie, la Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici" din Bucureşti pentru a-i ridica trupul neînsufleţit. Conform Antena 3 CNN, cu o zi înainte de tragedie tânăra le-ar fi spus rudelor că în bloc miroase puternic a gaze. Mai mult, unuia dintre apropiaţi i-ar fi spus, cu o seară înainte de deflagraţie, s-o verifice să fie sigur că mai trăiește.

"Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc", ar fi spus Mirela.

Mama Mirelei a fost cea care a făcut dezvăluirea zguduitoare despre prevestirea fiicei sale.

"Nu ştiu dacă cineva a făcut ceva, nu ştiu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să îşi facă un ceai, am o conversaţie împreună cu o cunoştinţă, unde seara îi spune: Miroase foarte tare a gaz în bloc şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc. Este suficient", a spus femeia pentru sursa citată.

Cu o seară înaintea deflagrație care a ucis-o, tânăra ce urma să devină mamă tânăra ia trimis o fotografie bunicii sale.

"Mi-a spus: Miroase a gaze. Joi seara mi-a trimis şi poză", a povestit cu ochii în lacrimi bunica Mirelei.

Fratele Mirelei, Răzvan, în vârstă de 17 ani, era împreună cu aceasta atunci când a avut loc explozia. El le-a povestit rudelor despre tragicul moment.

"Băiatul... ce să ne spună: Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia. Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete şi s-a trezit în aer. Cum în aer, nu ştiu să vă spun mai multe", a mai povestit bunica.

"Spune că-l doare rău spatele, este acasă, l-a dat acasă sâmbătă, de la spital, dar acum nu ştiu. La Buturugeni stăm acum, deocamdată, până îngropăm fetiţa", a adăugat bătrâna.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia din Rahova s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii a fost realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

