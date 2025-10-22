Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”

Constanța a fost scena unei tragedii medicale care a zguduit întreaga comunitate. Mădălina, o tânără polițistă de 29 de ani din Giurgiu, a murit la scurt timp după ce și-a adus pe lume primul copil la o clinică privată. Incidentul a declanșat un control de urgență din partea Ministerului Sănătății și a atras atenția asupra unor probleme grave de organizare și siguranță în unitățile medicale private.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că echipa de control mixtă formată din Inspecția Sanitară de Stat și din Corpul de Control al ministerului a verificat atât zona administrativă, cât și fluxurile medicale, blocul operator și așa-numita secție de ATI. „Nu o putem numi secție de ATI. Era o improvizație care, din punctul meu de vedere, a pus viața în pericol pentru numeroși pacienți care s-au tratat în această unitate sanitară”, a precizat ministrul.

Problemele identificate

Rogobete a explicat că avizul de funcționare emis de Direcția de Sănătate Publică și autorizația de structură de la Ministerul Sănătății prevedea un număr de trei paturi de ATI, care însă nu erau clasificate corespunzător. În realitate, au fost identificate patru paturi distribuite în două saloane, iar normele privind suprafața minimă a saloanelor, echipamentele necesare și resursa umană nu erau respectate. „Nu putem să le încadrăm sub nicio formă. Eu nu știu, nu am nicio explicație și nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare din 2009 până în 2025 pentru o unitate care nu respectă nimic”, a adăugat ministrul.

Ads

Potrivit lui Rogobete, lipsa clasificării paturilor de terapie intensivă afectează direct necesarul de echipamente, consumabile și personal. Ministrul a descris condițiile improprii din spital: bloc operator cu o singură sală de operații, dimensiuni care nu respectă normativul în vigoare, finisaje neigienice, ferestre acoperite cu jaluzele, lipsa monitorizării temperaturii și umidității și absența echipamentelor pentru analize rapide în sala de operație.

„Spațiile nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condițiile internaționale. Sterilizarea din cadrul blocului operator avea un autoclav nefuncțional, iar unitatea de transfuzie sanguină depozita produse de sânge într-un frigider de uz casnic, neavizat și neaprobat”, a mai explicat Rogobete. Mai mult, controlul microbiologic nu poate fi validat, deoarece laboratorul privat contractat nu este acreditat RENAR, iar produsele dezinfectante și consumabilele identificate erau expirate, unele încă din 2024.

Ads

Tragedia Mădălinei a început după naștere, când femeia a suferit o hemoragie masivă. Soțul ei, Bogdan Luca, a povestit că a asistat la momente de panică în clinică și că i s-a cerut să semneze o declarație prin care își asuma refuzul histerectomiei și chiar riscul decesului. „Cu capul jos mi-au spus cu părere de rău că a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă”, a declarat acesta. În ciuda intervenției chirurgicale de urgență, starea pacientei s-a deteriorat, iar echipa medicală a decis transferul la Spitalul Județean de Urgență Constanța, unde Mădălina a intrat de trei ori în stop cardio-respirator.

Clinica privată susține că nașterea a decurs normal și că intervenția chirurgicală ulterior a fost efectuată conform protocoalelor, iar transferul pacientei la spitalul județean a avut loc din cauza complexității cazului.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar rezultatele autopsiei vor fi disponibile peste trei luni.

Ads