Vicepreședinte al Parlamentului European, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere. "Nu, de data asta nu e vina medicilor. Soțul a refuzat..."

Vicepreședinte al Parlamentului European, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere FOTO Facebook /Armonia Hospital

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a reacționat indignat după ce o femeie a decedat săptămâna trecută imediat după ce a născut la un spital privat din Constanța.

Europarlamentarul a atras atenția, într-o postare pe Facebook, că tragedia nu a fost cauzată de medici sau de condițiile proaste din spitalul constănțean, ci de decizii personale care au ignorat sfaturile medicale, scrie adevărul.ro.

"M-a șocat profund cazul femeii decedate după naștere la spitalul privat din Constanța. Nu, de data asta nu e vina medicilor, nici a incompetenței, nici a condițiilor proaste din spitale.

Și nici de o vină a victimei nu se poate pune problema. Un om care a murit merită doar compasiune, mai ales că a lăsat în urmă un copilaș fără mamă".

Ștefănuță a explicat faptul că, de fapt, soțul victimei ar fi fost cel care ar fi refuzat câteva intervenții medicale esențiale, el dorindu-și ca soția sa să rămână cu uterul intact pentru a avea șase copii.

„Ca soț și tată sunt însă șocat de frazele de mai jos. Practic soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii și dorea uterul femeii intact”, a adăugat europarlamentarul.

Printre altele, Ștefănuță a subliniat importanța respectului față de medicina bazată pe dovezi și profesionalismul personalului medical.

„Ca om care a asistat la două nașteri grele, vă spun un singur lucru. Încrederea în știință, în personalul medical este crucială. Ei sunt fața de pe Pământ a lui Dumnezeu. Nu credințele tale contează, ci știința dovedită, factuală, concretă. Opinia ta de nespecialist nu are cum să fie corectă, ba mai mult ce aduci de acasă ca bagaj de opinii poate fi vătămător până la mortal, pentru că nu este bazată deloc pe știință. Netul nu ține loc de ani mulți petrecuți în universitate”.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, 8 octombrie, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

