Declarațiile managerului Spitalului Urziceni după ce o femeie a născut pe trotuar: ”Nu încercați să mă intimidați/ Avem medici devotați”

O femeie de 24 de ani a născut pe trotuar, în fața spitalului Urziceni, iar managerul instituției medicale a făcut primele declarații după ce cazul a apărut în spațiul public. Poliţiştii din Ialomiţa au deschis dosar de cercetare penală pentru abuz în serviciu.

”Eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact singura chestie e că asistenta trebuia să...Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni, Daniela Ianuș, conform Realitatea.

Întrebată de ce este suspendată activitatea la Secția Pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns: „Este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu.

Avem trei linii de gardă: chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele”, a mai spus aceasta.

Întrebată de reporteri dacă acei medici și-au făcut meseria și și-au depășit competențele seara trecută, aceasta a răspuns: „Da. Nu sunt descumpănită, vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă. Nu încercați să mă intimidați.

Posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici”, a mai spus managerul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că au fost aplicate sancţiuni la Spitalul Municipal din Urziceni, după ce o femeie a născut în stradă, iar demisia de onoare a managerului sau demiterea acestuia de către primarul oraşului este şi morală şi potrivită.

"O demisie de onoare sau o demitere a managerului acestei unităţi medicale de către primarul din Urziceni cred că este şi morală şi potrivită", a afirmat Rafila.