Moment special la Campionatul Mondial de Fotbal. Cui i-a dedicat Jack Grealish golul marcat pentru Anglia VIDEO

Marcator împotriva Iranului, luni, cu Anglia (6-2), la Cupa Mondială, Jack Grealish a profitat de reuşita sa pentru a-i tranmsite un mesaj unui tânăr suporter al echipei Manchester City.

Atacantul englez şi-a sărbătorit de fapt primul gol la Cupa Mondială mimând gestul pe care l-a rugat băiatul pe care l-a întâlnit la începutul lunii noiembrie.

Finlay, un băieţel care suferă de paralizie cerebrală, i-a scris lui Grealish, care are o soră cu aceeaşi afecţiune.

Băiatul i-a cerut lui Grealish să mimeze un dans atunci când va marca primul gol pentru Anglia, lucru pe care jucătorul de la Manchester City l-a făcut luni.

"It is my dream to meet you in real life. Imagine meeting your idol."@ManCity mad Finlay wrote an emotional letter to his favourite player and hero, @JackGrealish. What followed was a moment he'll never forget. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD