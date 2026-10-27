Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), susține că Guvernul Bolojan a lăsat o „moștenire bună” și avertizează că, pentru Guvernul Niculescu, "nu există nicio grea moștenire, aceasta este doar o scuză a PSD".

Senatorul Abrudean transmite acest punct de vedere într-un mesaj postat pe Internet, în ziua de 27 octombrie 2026. Președintele Senatului (al doilea om în ierarhia statului român) avertizează că PSD, singurul partid aflat acum la guvernare, nu are dreptul să invoce situația economică preluată de la Guvernul Bolojan "pentru a justifica o nouă creștere de taxe".

"Nu există nicio „grea moștenire”. Aceasta este doar o scuză a PSD.

PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a-și acoperi incapacitatea de a pune în aplicare soluțiile pe care le invocă de luni de zile sau, mai grav, pentru a justifica o nouă creștere de taxe", susține președintele Senatului.

Ads

Mircea Abrudean prezintă și câteva date financiare legate de situația statului român, la momentul schimbării de guvern.

"Dincolo de declarațiile politice, cifrele conturează realitatea. Execuția bugetară la nouă luni arată că Guvernul Bolojan a lăsat o „moștenire bună”. Această „moștenire bună” înseamnă deficit în scădere, cheltuieli ale statului ținute sub control și investiții în creștere.

Reducerea deficitului nu a afectat investițiile publice, care au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde de lei peste nivelul de anul trecut. Peste 70% dintre acestea au fost finanțate din fonduri europene", subliniază președintele Senatului.

Ads