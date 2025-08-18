Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO

Un accident oribil a avut loc luni, 18 august, în nordul Greciei, pe Autostrada Egnatia, unul dintre drumurile utilizate de românii care merg în Thassos. Trei oameni au murit carbonizați, iar alți doi sunt grav răniți, informează Ekathimerini.com.

Un camion a intrat în coliziune cu două mașini, care imediat au luat loc. Tristul eveniment a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între orașele Komotini și Xanthi, în jurul orei 11:00. Focul s-a extins și la vegetația din zonă. Potrivit primelor informații de la fața locului, trei dintre cei patru pasageri aflați în mașini au ars de vii, iar șoferul camionului și cel de-al patrulea pasager au fost grav răniți și transportați la spitalul din Xanthi.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia elenă.

Imaginile de la locul accidentului au fost distribuite în social media.

