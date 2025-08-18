Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 15:33
874 citiri
Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO
Accident pe autostradă, în Grecia / FOTO: captură video

Un accident oribil a avut loc luni, 18 august, în nordul Greciei, pe Autostrada Egnatia, unul dintre drumurile utilizate de românii care merg în Thassos. Trei oameni au murit carbonizați, iar alți doi sunt grav răniți, informează Ekathimerini.com.

Un camion a intrat în coliziune cu două mașini, care imediat au luat loc. Tristul eveniment a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între orașele Komotini și Xanthi, în jurul orei 11:00. Focul s-a extins și la vegetația din zonă. Potrivit primelor informații de la fața locului, trei dintre cei patru pasageri aflați în mașini au ars de vii, iar șoferul camionului și cel de-al patrulea pasager au fost grav răniți și transportați la spitalul din Xanthi.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia elenă.

Imaginile de la locul accidentului au fost distribuite în social media.

Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe...
Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite
Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite
Un accident în lanţ, în care au fost implicate şase autovehicule, a avut loc duminică după-amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost...
#Grecia, #accident, #decese , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la BAC, din România: „Am învățat 8 ore pe zi”
  2. Prima reacție a lui Cătălin Țone, fost șef al Antidrog, acuzat de plagiat în două teze de doctorat obținute la 36 de zile distanță
  3. Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO
  4. Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
  5. Cadavrul unui șofer de TIR român, găsit de autoritățile italiene la două zile după dispariție
  6. Zelenski acuză Rusia de ”atacuri cinice” împotriva unei instalații petroliere a Azerbaidjanului
  7. Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO
  8. Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească
  9. Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro
  10. UPDATE Modificări la pilonul II. Ce sumă va putea fi retrasă la pensionare și pe câți ani se eșalonează plățile lunare SURSE