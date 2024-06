Canicula face victime printre turiști în Grecia

.com

Ignorarea pericolelor reprezentate de valurile de căldură timpurii se află la originea numărului neobișnuit de mare de decese în rândul turiștilor. Printre victime se află și un turist german.

Trupul neînsuflețit al unui turist german în vârstă de 67 de ani a fost găsit luni (24 iunie 2024) pe insula mediteraneană Creta, într-o râpă de lângă plaja Sentoni, pe coasta de sud a orașului Hania. Zona este una inaccesibilă. Bărbatul își petrecea vacanța împreună cu soția sa pe cea mai mare insulă a Greciei și plănuia să meargă pe jos de pe platoul Omalos până la Sougia la Marea Libiei. Traseul, care are o lungime de 24,5 kilometri și care durează aproximativ opt ore, nu este neapărat dificil. Însă temerarii trebuie să fie bine pregătiți și vremea să le fie prielnică.

În cazul turistului german probabil că nu a fost întrunită niciuna dintre cele două condiții. Autoritățile elene presupun că el și-a pierdut orientarea din cauza căldurii și a apucat-o pe un drum greșit pentru a ajunge la defileul Tripiti, care este greu accesibil. În plus, omul nu ar fi avut suficientă apă cu el. Duminică (23/06/2024), după ce nu a mai primit nicio veste de la el, soția lui l-a dat dispărut. A fost lansată imediat o amplă operațiune de căutare și salvare la care au luat parte pompieri și salvatori. După mai multe ore, aceștia i-au găsit trupul grație semnalului emis de telefonul mobil al bărbatului.

Germanul este al șaselea turist care își pierde viața în Grecia luna aceasta. Cel puțin alți trei turiști - un polițist american pensionat în vârstă de 59 de ani pe insula Amorgos și două femei din Franța, în vârstă de 64 și 73 de ani, pe insula Sikinos, sunt dați dispăruți.

Temperaturi record

Nimic de acest fel nu s-a mai întâmplat în Grecia în luna iunie. Fiind în general o lună de vară mai puțin fierbinte, turiștii străini mai în vârstă preferă să vină în Grecia în iunie, când te poți aventura să faci drumeții în Cicladele pustii - lucru imposibil în plină vară.

Însă în luna iunie a acestui an, deși căldura atinge niveluri record, drumeții ignoră cu nonșalanță arșița. O greșeală pentru care, din nefericire, mulți plătesc cu viața. Trebuie precizat că valul de căldură continuă. În unele regiuni, cum ar fi Samos, unde una dintre victime și-a pierdut viața, temperaturile au depășit 40 de grade. La Hania, pe insula Creta, temperaturile au ajuns chiar și la 44,5 grade.

Christos Giannaros, coordonator principal al proiectului de cercetare "Heat Alert" din Atena, capitala Greciei, afirmă că victimele au fost răpuse de stresul termic pricinuit de temperaturile foarte ridicate din primele zile ale lunii iunie și de efortul fizic implicat de drumeții. Iar faptul că nu sunt persoane tinere este esențial, spune expertul. "Persoanele în vârstă înmagazinează mai ușor căldura în corpul lor și este mai dificil să o disipeze, motiv pentru care sunt și mai predispuse la insolație", explică Giannaros. La insolație, oamenii pot pierde noțiunea timpului și a orientării în cel mai scurt timp – o situație extrem de periculoasă.

În plus, majoritatea turiștilor provin din climate mai reci și sunt expuși la temperaturile ridicate din regiunea mediteraneană imediat după ce ajung, fără a avea timp să se aclimatizeze. Or, acest proces este necesar chiar și pentru localnici, avertizează medicii. În mod normal, organismul uman are suficient timp să se aclimatizeze treptat la temperaturile ridicate dintre primăvară și vară. Însă atunci când un val de căldură apare atât de devreme și este atât de intens, sănătatea umană se află în mare pericol.

Neglijență fatală

Este greu de înțeles de ce mulți turiști ignoră aceste riscuri și aleg să înfrunte arșița. Unii dintre ei chiar se plâng atunci când autoritățile iau măsuri de protecție împotriva caniculei – de pildă să închidă pentru câteva zile Acropole din Atena la orele prânzului, pentru a împiedica vizitatorii să leșine din cauza căldurii.

În această lună iunie atât de călduroasă mulți turiști au pornit la drumeție nepregătiți, unii dintre ei fără să știe cât de lungă și de abruptă este ruta aleasă. Alții au făcut greșeala de a porni excursia imediat după prânz, cu stomacul plin, cu alcool în sânge și pe un soare copleșitor. Alții nu au avut nici inspirația de a lua cu ei un telefon mobil când au pornit singuri la drum. Iar cei care totuși au plecat dotați cu mijloace de comunicare au mizat pe faptul că au semnal peste tot și că Google Maps este suficient pentru a nimeri drumul.

Moartea unui jurnalist

Tragic a fost și cazul lui Michael Mosley, un important medic și jurnalist britanic. Prezentatorul BBC, în vârstă de 67 de ani, era în vacanță pe insula Symi din estul Mării Egee. La 5 iunie 2024, a plecat singur de la Agios Nikolaos spre satul Pedi. Când a dispărut nu avea asupra sa telefon mobil, ci doar o sticlă mică de apă. Salvatorii grecu au explicat ulterior că Mosley "a greșit drumul" și că ar fi leșinat într-o zonă greu accesibilă.

Poliția, pompierii, apărarea civilă și voluntarii l-au căutat timp de patru zile, folosind câini, drone și chiar un elicopter în misiune. În cele din urmă, jurnalistul a fost găsit mort la doar câțiva metri de o plajă populară, ascunsă în mod nefericit în spatele unui zid înalt.

Doi turiști israelieni rătăciți pe Muntele Mainalo din Arcadia (Peloponez) au fost mai norocoși. La capătul unei operațiuni de căutare, ei au fost găsiți teferi și nevătămați departe de destinația lor inițială, Vytina.

