Cât au plătit românii pentru concediul în Grecia din vara lui 2023: ”Prețurile au crescut destul de mult”

Grecia este una dintre destinațiile preferate ale românilor când vine vorba de concediul de vară, iar mulți și-au rezervat și plătit deja vacanța pe diferite insule ale țării elene.

Românii care sunt înscriși în grupul de Facebook Forum Thassos au fost întrebați cât au plătit pentru concediul rezervat în 2023, fiind rugați să menționeze detalii precum localitatea sau numărul de nopți.

”Cât plătiți pentru concediul rezervat în 2023?

Vă rugăm să scrieți în comentarii doar: localitatea, număr de nopți, perioada, tipul camerei (single, dublă, triplă, qvadrupla, apartament de 5 sau mai mult persoane) și prețul pe noapte”, este întrebarea adresată pe Forum Thassos.

Circa 150 de răspunsuri au început să curgă. Totuși, a existat și o persoană care și-a exprimat nemulțumirea, susținând că prețurile au crescut nejustificat.

”Bună ziua. Cazare în Limenas 6 nopți (4-10 iulie) cu mic dejun în cameră, doi adulți și doi copii de 8 și 12 ani, un studio cu 2 camere lângă plajă. Am plătit 960 euro”

”Limenaria, 7 nopți (31 iulie - 7 august), studio, 3 adulți, 110 euro/noapte, mic dejun inclus, hotel pe plajă”

”Skala potamia, 13-20 iulie, 2 adulți + 2 copii, 630 doar acomodarea, are si piscină, însă nu e aproape de plaja +- 400m”

”Prinos, două camere duble plus una single, 5 adulți (12-21 august) 9 nopți, cu mic dejun, 2.115€. 85€ camera dubla și 69 single!”

”Potos, 12 nopți, 03-15 iulie 2023, apartament, 2 adulți si 2 copii (7, 12 ani), 95€ pe noapte (doar cazare)”

”Skala Prinos, 12 nopți, 29 Iulie-10 August, studio (2 Adulți + 1 copil), 75 euro/n. Locația are și piscina și e la 150m de plajă”

”Nu Thassos, ci Kallithea, 7 nopți, 13-20 iunie, casa cu 3 dormitoare, 5 adulți si 4 copii (5, 9, 13, 13 ani) doar cazare la 1.850 euro”

”Limenas, cameră dublă + pat extra copil, 2 adulți + 1copil (8ani), 26.06-03.07, 7 nopți cu mic dejun, 560€ (80€/noapte)”

”Am închiriat un apartament în Prinos 6-16 iulie 10 nopți pt 5 adulți și 2 copii cu 3 camere bucătărie și balcon, doar cazarea cu 1.400 euro. Rezervarea am făcut-o în ianuarie”

”Prețurile în Thassos au crescut destul de mult în ultimii ani. E insula cea mai aproape de continent, are căutare. Mă leagă multe de insulă, o iubesc așa cum iubești prima dragoste, dar raportul calitate /preț începe să devină nejustificat de mare. Grecia e imensă, sunt locuri minunate și mai departe de Thassos. Îndrăzniți să le căutați! ”

”Bună. Văd prețuri bunișoare pe aici față de ce am rezervat noi. Dar, nu îmi pare râu căci fiind prima noastră dată în Thassos, vrem să rămânem cu o impresie plăcuta. Deci, noi am găsit așa: Skala Potamia, locație pe plajă, un duplex cu două camere, 4 persoane (copiii mei sunt considerați deja adulți căci băiatul are 15 ani și fata 12 ani), 7 nopți (31 iulie-7 august), cu 165 euro/noapte cu șezlongurile pe plajă incluse atât, fără mic dejun sau orice altă masă. Abia așteptam!”, sunt câteva dintre comentarii.

