Cum a fost la Festivalul Bourani: "fertilitate", spanac și glume murdare

Am participat în Tirnavos la festivalul Bourani. A fost „lunea curată”, care marchează începutul postului Paștelui, zi liberă în Grecia, și motiv de huzur. După carnavalul de duminică seară, prilej de costume și bubuială (cel mai mare din Grecia Centrală), credeam că lumea se liniștește întru intrare în tihnă. Aiurea! Festivalul ăsta, care are rădăcini în Antichitate, dar, oficial, se ține de prin 1898, e despre fertilitate și falusuri. Eeexact. Cum ai mai văzut, probabil, prin Asia, doar că aici responsabil cu dezmățul e zeul Dionisos (după unele variante) sau niște albanezi (după altele, mai puțin plauzibile).

Fără a oferi o explicație kilometrică despre Bourani (așa se numește festivalul), dar ca să se înțeleagă de ce apar atâtea falusuri în fotografiile atașate, treaba stă, pe scurt, așa: la biserica profetului Ilie, aflată pe un deal de lângă localitatea Tirnavos (20 km de orașul Larissa), oamenii vin în grupuri, întind mese pe care pun mâncare și câte o sticlă de ouzo sau tsipouro, aprind un foc și pun la fiert acest bourani – o zeamă de spanac, urzici și alte plante, după mine imposibil de mâncat, dar pentru alții sănătoase până la cer și înapoi.

Rezultă, așadar, un fel de supă de spanac care e servită „inițiaților”, după care se declanșează nebunia. Oamenii încep să danseze pe ritmuri tradiționale, glumesc și se tachinează unii pe alții, spunându-și măscări, vorbindu-și cât mai urât și alergându-se cu falusuri de lemn sau lut. Lângă cazan se află un fel de tron-balansoar în formă de falus, care atrage oamenii de la festival. Un personaj îmbrăcat aparte îi aleargă și îi „pedepsește” pe cei necuviincioși, lovindu-i cu un băț de lemn, în vreme ce un altul, încotoșmănit în blană de oaie, cu coarne pe cap și falusul la vedere, te trage de cele sfinte. Dacă te prinde sau dacă te lași prins.

Locul în care se desfășoară festivalul e la marginea unei pădurici. Oamenii vin în valuri, mănâncă bourani sau alte prostioare, înalță zmeie, ascultă poeziile „murdare”, dar glumețe, se distrează și se simt bine. Nu doar bărbații se prind în aceste joculețe stupide, ci și (de prin anii 80) femeile, care se amuză fără fițe și ochi dați peste cap, punând mâna, la propriu și obrazul, la figurat, pe situația de bună dispoziție generală care domină festivalul p… fertilității și al supei de spanac din Tirnavos.

Eddie Tone are o experienta de peste 25 de ani in jurnalism, timp in care a condus mai multe reviste de lifestyle masculin, dar a activat si in presa de sport. Cu o pasiune fara limite pentru calatorii si pentru descoperirea de locuri noi, Eddie este proprietarul revistei online TukTuk, unul dintre cele mai citite site-uri de calatorie si turism din Romania.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

