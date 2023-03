Cel puţin 57 de persoane au murit după ce un tren de pasageri care transporta peste 350 de oameni s-a ciocnit cu un tren de marfă, marţi seară, cu puţin înainte de miezul nopţii, în Tempi, în centrul Greciei, în apropiere de oraşul Larissa.

Compania feroviară elenă, Hellenic Train, a precizat, într-un comunicat de presă, că a avut loc "o coliziune frontală între două trenuri: un tren de marfă şi trenul IC 62 care plecase din Atena spre Salonic".

Pe rețelele sociale au apărut și ultimele cuvinte rostite de mecanicul trenului de persoane, care a fost direcționat pe contrasens de către șeful gării din Larissa.

”Să mergem, oriunde ne duce”, ar fi spus mecanicul respectiv.

De asemenea, într-o altă postare online, a unui jurnalist de investigație, apare și dialogul pe care mecanicul l-ar fi avut cu persoana care coordona traficul. ”Văd un semafor roșu, ești sigur?”, a întrebat mecanicul. ”E totul ok, poți să treci pe linia 1564”,a fost răspunsul.

The train conductor said "i am in front of an red light", the rail master said "you can proceed", the Train conductor said "are you sure", the rail master said "you will be fine, proceed to the line 1564", switching him on the track of the passenger rail line. #Tempi #Greece https://t.co/qDFwN2TkN6 pic.twitter.com/r8BT2tVNYT