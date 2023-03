Cel puţin 57 de persoane au murit după ce un tren de pasageri care transporta peste 350 de oameni s-a ciocnit cu un tren de marfă, marţi seară, cu puţin înainte de miezul nopţii, în Tempi, în centrul Greciei, în apropiere de oraşul Larissa.

Compania feroviară elenă, Hellenic Train, a precizat, într-un comunicat de presă, că a avut loc "o coliziune frontală între două trenuri: un tren de marfă şi trenul IC 62 care plecase din Atena spre Salonic".

Conform presei elene, doi tineri studenți, unul de 18 ani și altul de 20 de ani, au pus umărul pentru salvarea vieților a cel puțin 26 de pasageri care au rămas blocați în vagoane.

„Nu m-am gândit la altceva decât că trebuia să ajut. Împreună cu prietenul meu Giorgos am alergat la vagoanele 3 și 4 pentru a salva cât mai mulți oameni și împreună cu salvatorii am reușit să scoatem 16 oameni afară.

Mă gândeam doar la faptul că mai trebuia să salvez o persoană. Nimic altceva. Adrenalina ajunsese la roșu. În vagonul numărul 3 am văzut mulți morți.

Nu puteai să faci, din păcate, multe lucruri. Focul se extinsese. Vagonul numărul 1 s-a rupt imediat, iar vagonul 2 a fost distrus de incendiu.

Nu sunt un erou, nu-mi spuneți așa. Pur și simplu îmi făceam datoria. Exprim cele mai profunde condoleanțe familiilor decedaților. Sper că statul își va asuma acum responsabilitățile, pentru ca tragediile similare nu se repete în viitor”, a spus Angelos Tsiamouras.

„Eram în vagonul 6, acolo impactul a fost foarte mic și nimeni nu a fost rănit. Când am coborât cu toții din vagonul 6, m-am mutat în vagonul 5 și în vagonul 4 pentru a ajuta la scoaterea cât mai multor oameni. Apoi, împreună cu o altă persoană, am mers la cel mai dificil vagon, al treilea.

Am salvat din vagonul 3 cel puțin 5 persoane care se aflau într-o stare foarte gravă cu ajutorul EMAK (N.R. departamentul din Grecia pentru situații de urgență).

Ce vreau să spun este că echipa EMAK a fost puțin necoordonată. Trebuia să le arăt unde trebuie să mergem. Ei au vrut să analizeze mai întâi situația și apoi să acționeze. Nu era apă și nici oxigen de dat oamenilor care se aflau în vagonul 3”, a completat tânărul de 18 ani.

De asemenea, un alt student, de 20 de ani, s-a remarcat prin acțiunea sa eroică, reușind să spargă singur un geam și să salveze cel puțin zece persoane. Studentul, Andreas Alikaniotis, care a ieșit aproape nevătămat din al doilea vagon, a sfidat focul izbucnit lângă el, riscându-și propria viață pentru a-și salva semenii.

Thread: 1/-

This is Angelos Tsiamouras, 18; & Andreas Alikaniotis, 20. They were in the train crash in Greece. They survived the impact & rushed towards the front carriages, which were a blazing inferno. They smashed the windows & climbed in! Angelos saved 16 lives & Andreas 10. pic.twitter.com/pB3IuLmhxp