O fată din Craiova, aflată în vacanță în Grecia, a fost salvată de la înec de un tânăr român, pe care nu-l cunoștea. Cine este salvatorul

Un polițist de la Serviciul Rutier din Sebeș, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri și dusă în larg, pe care nu o cunoștea.

Fata și-a exprimat mulțumirea într-un mesaj transmis, vineri, Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

"Astăzi, în poșta electronică a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-a strecurat și un mesaj de mulțumire pentru colegul nostru, Bogdan, polițist rutier în municipiul Sebeș, din partea unei tinere de 20 de ani, din Craiova", se arată într-o postare publicată vineri pe pagina de Facebook a IPJ Alba.

În mesaj, tânăra povestește cum joi, 7 august, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, a trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața sa.

"Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa. În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine. M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș - IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce știu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic", a relatat tânăra.

Ea a adăugat că nu îl va putea răsplăti vreodată îndeajuns pe acesta pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă.

"Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui. Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator", a mai scris tânăra în mesaj.

