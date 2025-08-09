O fată din Craiova, aflată în vacanță în Grecia, a fost salvată de la înec de un tânăr român, pe care nu-l cunoștea. Cine este salvatorul

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 23:54
Plajă din Grecia - FOTO captură YouTube / Tomáš Polášek

Un polițist de la Serviciul Rutier din Sebeș, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri și dusă în larg, pe care nu o cunoștea.

Fata și-a exprimat mulțumirea într-un mesaj transmis, vineri, Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

"Astăzi, în poșta electronică a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-a strecurat și un mesaj de mulțumire pentru colegul nostru, Bogdan, polițist rutier în municipiul Sebeș, din partea unei tinere de 20 de ani, din Craiova", se arată într-o postare publicată vineri pe pagina de Facebook a IPJ Alba.

În mesaj, tânăra povestește cum joi, 7 august, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, a trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața sa.

"Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa. În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine. M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș - IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce știu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic", a relatat tânăra.

Ea a adăugat că nu îl va putea răsplăti vreodată îndeajuns pe acesta pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă.

"Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui. Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator", a mai scris tânăra în mesaj.

Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
Doi turiști vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, în urma rafalelor violente de vânt care au perturbat vineri, 8 august, legăturile maritime către insule în plin...
Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”
Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de...
