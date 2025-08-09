Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO

Autor: Mihai Diac
Joi, 07 August 2025, ora 23:36

Imagine panoramică din Grecia - FOTO Pixabay

Două tinere influencerițe, aflate în vacanță în Grecia, relatează că au fost îngrozite în momentul în care au văzut că, în timp ce făceau baie în mare, în spatele lor înota un porc mistreț.

Evenimentul s-a produs în Marea Ionică, unde fetele ieșiseră cu o barcă și făceau snorkeling, relatează Antena 3 la data de 6 august 2025, citând ziarul Il Messaggero.

Fetele voiau să înoate lângă o mică insulă grecească nelocuită, Atokos, când au văzut în apă, îndreptându-se spre ele, un porc mistreț. Animalul a apărut brusc, iar fetele speriate au înotat cât au putut de repede înapoi spre barcă.

„De departe părea drăguț”, povestește una dintre tinere.

Cealaltă însă, în videoclipul devenit viral, îi strigă: „Mișcă-te, vine spre tine!”

Clipul le arată pe cele două tinere înotând cât pot de repede, spre barcă, în timp ce mistrețul se află în spatele lor.

@rtl1025 🐗Una nuotata tranquilla si è trasformata in un momento di tensione per due influencer, che sono state inseguite da un cinghiale. È successo in Grecia, sull'isola di Atokos, nel Mar Ionio. 🎥 @aleks_jevtic ♬ suono originale - RTL102.5

