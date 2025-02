Nuntă regală la Atena: ”Prințul Playboy”, Nikolaos al Greciei, din nou în fața altarului. Cine este mireasa

Prințul Nikolaos al Greciei și Chrysí Vardinogianni și-au unit destinele într-o ceremonie discretă la Atena, la doar zece luni după ce și-a încheiat căsnicia de 14 ani cu prințesa Tatiana.

În vârstă de 55 de ani, cunoscut anterior drept „prințul Playboy” datorită petrecerilor sale extravagante, Nikolaos a divorțat de Tatiana în aprilie anul trecut. Astăzi, el a spus „da” unei noi iubiri, Chrysí, fiica și moștenitoarea unui magnat al transporturilor din Grecia, Yiorgos Vardinogianni. Cei doi au ales să își unească viețile într-o ceremonie deosebit de intimă, în prezența a aproximativ 50 de invitați – cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei.

Wedding of Prince Nikolaos of Greece and Denmark with Chrysí Vardinogianni at Holy Church of Saint Nicholas Ragavas in Athens. ©Albert Nieboer #royalwedding #princenikolaos #ChrysíVardinogianni #GreekRoyalFamily pic.twitter.com/Q6dMNIYnto