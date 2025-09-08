Grecia anunță un pachet de sprijin de 1,6 miliarde de euro pentru combaterea declinului demografic

Guvernul elen a dezvăluit un set de măsuri fiscale și stimulente financiare menite să încurajeze natalitatea, într-un efort de a contracara declinul demografic sever care riscă să transforme Grecia în cea mai îmbătrânită națiune a Europei.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a descris pachetul, în valoare de 1,6 miliarde de euro, drept o reacție necesară în fața uneia dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă statul elen: o criză demografică de proporții fără precedent.

„Știm că viața are un anumit cost dacă nu ai copii, și un cost cu totul diferit dacă ai doi sau trei”, a declarat duminică șeful guvernului, în cadrul unei conferințe. „Ca stat, trebuie să găsim o modalitate prin care să recompensăm decizia celor care aleg să aibă copii”.

Pachetul de măsuri include o reducere de două puncte procentuale a impozitării pentru toate categoriile de venit și o scutire completă de taxe pentru familiile cu venituri reduse care au patru copii. Noile politici urmează să fie implementate începând cu anul 2026, iar Mitsotakis le-a descris drept „cea mai curajoasă reformă fiscală din ultimii peste 50 de ani”.

O prioritate națională

Rata fertilității în Grecia este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, situându-se la 1,4 copii per femeie — mult sub pragul de înlocuire de 2,1 necesar pentru menținerea populației. Premierul a calificat fenomenul drept „o amenințare națională”.

Potrivit datelor Eurostat, populația Greciei este estimată să scadă de la 10,2 milioane în prezent la sub 8 milioane până în 2050, moment în care aproximativ 36% dintre cetățeni vor avea peste 65 de ani.

Ministrul de finanțe Kyriakos Pierrakakis a subliniat dimensiunea alarmantă a crizei, afirmând că rata natalității s-a înjumătățit în ultimii 15 ani — o perioadă marcată de dificultăți economice profunde.

„Reforma fiscală va pune un accent deosebit pe această problemă. Ca lider al echipei economice, spun clar: prioritatea noastră absolută este problema demografică”, a declarat ministrul.

O criză cu rădăcini economice

Criza economică prelungită, care a afectat Grecia timp de aproape un deceniu, este văzută ca principalul factor care a condus la scăderea natalității. Tinerii au fost printre cei mai afectați de măsurile de austeritate impuse în schimbul pachetelor internaționale de salvare financiară.

Peste 500.000 de greci — majoritatea tineri și cu studii superioare — au emigrat în căutarea unui loc de muncă în acea perioadă. Autoritățile încearcă acum să inverseze acest exod.

Printre noile măsuri anunțate se numără și eliminarea obligațiilor fiscale pentru persoanele care trăiesc în localități rurale cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Pachetul va fi finanțat din excedentul bugetar, posibil datorită redresării economiei.

Presiuni asupra sistemelor de pensii și sănătate

Oficialii avertizează că scăderea natalității pune în pericol sustenabilitatea sistemului de pensii și al celui de sănătate, dar și piața muncii și securitatea națională — toate acestea într-un context geopolitic tot mai incert.

Revista medicală britanică The Lancet a atras atenția asupra riscurilor generate de aceste schimbări demografice, considerând că Grecia se confruntă cu „o serie complexă de provocări în domeniul sănătății publice” și că situația oferă „lecții valoroase pentru alte țări aflate în condiții similare”.

Guvernul Mitsotakis a introdus deja, în 2020, o primă de naștere, majorată ulterior de la 1.700 de euro pentru primul copil la 3.500 de euro pentru al patrulea, plus o alocație lunară de până la 140 de euro per copil.

Totuși, într-un context în care costul vieții continuă să crească, iar salariile rămân printre cele mai mici din UE, impactul acestor politici a fost limitat. Ministerul Educației a anunțat luna aceasta închiderea a peste 700 de școli din cauza numărului redus de elevi.

Sprijin pentru familii și locuire accesibilă

Pentru a combate aceste tendințe, premierul a promis majorarea pensiilor și investiții în locuințe accesibile, inclusiv prin construirea de case pe foste terenuri militare. De asemenea, impozitul pe proprietate va fi eliminat în zonele izolate, pentru a încuraja tinerii să se mute la țară.

Criza locuințelor a fost identificată drept o altă cauză a scăderii natalității, mulți tineri greci declarând că sunt forțați să locuiască cu părinții până la vârsta de 30 de ani — un obstacol în calea formării unei familii.

