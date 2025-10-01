Grevă împotriva orarului de muncă prelungit în Grecia

De anul trecut angajații din Grecia lucrează șase zile pe săptămână. În curând urmează să lucreze 13 ore pe zi. Dar angajații se opun acestui plan guvernamental. Pentru ziua de miercuri au anunțat o grevă generală.

"Nu pot lucra 13 ore pe zi și nu aștept asta nici de la colegele mele de muncă", a declarat Anni, șefa salonului de înfrumusețare "64" din Pangrati, în centrul Atenei. Ea este convinsă că nici clientele ei nu vor fi mulțumite de munca unei cosmeticiene epuizate. De aceea se întreabă de ce ministra elenă a Muncii, Niki Kerameos, vrea să impună neapărat prin lege ziua de muncă de 13 ore.

Ministra a răspuns în mai multe interviuri: este vorba doar de o reglementare excepțională, pentru numai 37 de zile din an, și anume "în interesul angajaților".

Sindicatele se opun planurilor ministrei și încearcă să răstoarne în Parlament proiectul de lege "pentru flexibilizarea timpului de lucru", care va fi curând supus la vot. Pentru miercuri (1.10.) au chemat la grevă generală. Grecia va fi paralizată. Navele rămân în porturi, avioanele la sol și puținele trenuri care circulă rămân în gări.

Săptămâna de șase zile pentru angajați

Încă înaintea acestui nou proiect de lege guvernul conservator condus de premierul Kyriakos Mitsotakis transformase piața elenă a muncii în cea mai "flexibilă" de pe continent. Din iulie 2024 angajații din industrie, comerțul cu amănuntul, din agricultură și din unele prestări de servicii trebuie să lucreze șase zile pe săptămână, dacă angajatorul decide asta. Pentru a șasea zi lucrătoare din săptămână se plătesc suplimentar 40 la sută din plata pe o zi.

Ads

În general în Grecia este în continuare valabilă săptămâna cu 40 de ore lucrătoare, dar angajatorii pot pretinde pe o perioadă limitată până la două ore suplimentare neplătite pe zi, oferind în schimb mai mult timp liber. Teoretic această reglementare este pe bază de voluntariat, dar în numeroase întreprinderi angajații sunt siliți să lucreze timp mai îndelungat, fără nicio compensație.

Și ziua de muncă de 13 ore urmează a fi pe bază de voluntariat, subliniază ministra de resort. Nimeni nu va fi silit să facă ore suplimentare, a asigurat Niki Kerameos.

Efecte negative asupra productivității

Dar poate cu adevărat refuza un angajat dacă i se cer ore suplimentare de muncă? Theodoros Koutroukis, profesor de Dreptul Muncii în cadrul Universității Democritus a Traciei, susține: "Nu. Asta nu se poate fără a exista consecințe fiindcă un angajat singur dispune de foarte puțină forță de negociere".

Koutroukis avertizează că noua reglementare nu va avea efecte pozitive pe piața muncii. Prelungirea orarului de muncă îi va nemulțumi pe angajați și va afecta negativ productivitatea, a explicat el pentru DW. Aceasta va duce la o scădere a calității mărfurilor produse și a serviciilor prestate și chiar la o creștere a cheltuielilor de producție. În plus, prelungirea programului de lucru va afecta echilibrul dintre viața de familie și cea profesională și va limita posibilitatea angajaților de a participa la cursuri de perfecționare și dezvoltare profesională, a mai adăugat profesorul.

Ads

Favorizarea prin lege a prelungirii programului zilnic de muncă va afecta în plus relațiile dintre partenerii sociali, a declarat Koutroukis. Expertul propune ca în cazuri excepționale, în care într-o branșă sau sector de producție par necesare pentru scurt timp ore suplimentare de muncă, acestea să fie și prestate. Iar acest lucru ar putea fi reglementat între angajați și angajatori prin intermediul mecanismului de negocieri tarifare.

Timp flexibil de muncă, în funcție de nevoile angajatorului

Pe lângă introducerea zilei cu 13 ore lucrătoare, în proiectul de lege avansat de ministra Kerameos figurează și distribuirea "flexibilă" a zilelor de concediu, repartiția flexibilă și pe termen scurt a două ore suplimentare de muncă pe zi și condiția ca angajații să fie la dispoziția angajatorului printr-o aplicație online. Criteriul ar fi "nevoi stringente ale firmelor". Și săptămâni cu patru zile lucrătoare, dar însumând 40 de ore lucrate, sunt posibile.

Ministra Muncii este încântată de această reformă a pieței muncii, care "adaptează legislația la realitate". În schimb, experții în domeniu o consideră legalizarea tuturor încălcărilor și abuzurilor comise de angajatori în trecut.

Ads

Prelungirea timpului de lucru în loc de două joburi

Din pricina salariilor reduse, mulți angajați au în Grecia două slujbe. Prin noua reglementare se va putea lucra la un angajator 13 ore. "Dacă poți face asta la doi angajatori, adică să-ți iei motocicleta și să schimbi locul în care muncești, de ce să nu ai posibilitatea să faci asta la un angajator și să câștigi 40 la sută în plus?" a întrebat public Kerameos în repetate rânduri.

Dar în spate se ascunde întrebarea de ce atât de mulți oameni din Grecia nu pot trăi din jobul lor de 40 de ore pe săptămână și trebuie să presteze ore suplimentare sau să-și ia două joburi. Potrivit Eurostat, angajații din Grecia muncesc mult, cu peste 1886 de ore mai mult pe an decât toți ceilalți europeni. Cu toate acestea, au o productivitate mai scăzută - poate tocmai fiindcă muncesc atât de mult - și o putere de cumpărare mai redusă (30 la sută sub media pe UE). Deja de pe acum grecii muncesc așadar mult. Dar conform planurilor guvernamentale vor munci și mai mult.

Ads

Sindicatele elene: "Ajunge!"

Uniunea sindicală elenă GSEE respinge ziua lucrătoare de 13 ore. "Epuizarea nu e relansare și oamenii nu pot fi împovărați la infinit", este deviza protestelor de la Atena.

Uniunea sindicală vrea, în schimb, scurtarea săptămânii de muncă la 37,5 ore pe săptămână, așa cum este deja regula în numeroase țări europene.

În chemarea la greva generală pe 1 octombrie, conducerea GSEE afirmă: "Angajații eleni, care deja lucrează mai multe ore pe an decât toți colegii lor din Uniunea Europeană și care într-un procentaj uriaș suferă de suprasolicitare și burnout, se văd confruntați cu o distopie. Ajunge! Nu mai rezistăm!"

Rămâne de văzut dacă această grevă va determina căderea la vot a proiectului de lege propus de Kerameos. În orice caz, într-o perioadă în care oamenii din UE cer săptămâna de lucru de 35 de ore sau săptămâna de lucru de patru zile, Grecia evoluează în direcția opusă.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads