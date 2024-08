Sute de mii de peşti morţi, care s-au revărsat săptămâna aceasta într-un port turistic din oraşul Volos (centru), după ce au fost dislocaţi din habitatele lor de apă dulce în timpul inundaţiilor de anul trecut, vor trebui colectați de autorităţile din Grecia, informează Reuters.

Cadavrele lor plutitoare au acoperit apele portului într-o pătură argintie, iar mirosul fetid a alarmat rezidenţii şi autorităţile locale, care s-au grăbit să le colecteze înainte să ajungă la restaurantele şi hotelurile din apropiere.

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A