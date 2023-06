Lista groazei. Coșmarul găsit de o româncă în paradisul din Grecia: ”Practic cădeai de pe toaletă”

Grecia, destinație considerată un paradis de către turiști în perioada estivală, i-a oferit unei românce o experiență traumatizantă.

O utilizatoare Facebook a relatat pe un site de recenzii coșmarul pe care l-a găsit la hotelul unde a fost cazată.

”Pentru că tocmai ne-am intors din Grecia unde am avut o exeriență neplacută cu Filippos Resort din Vourvourou. Pe paginile media compania posteaza poze doar dintr-o locație care este renovată și situată pe plajă. Restul unităților nu sunt la același nivel de condiții si poziție.

Ne-au alocat camera in locația cu nr 3 unde am găsit următoarele:

-pereti murdari si plini de igrasie

-mobilier vechi

-plase țânțari lipsă sau degradate

-obloane de soare vechi si unele nefuncționale

-băile învechite și foarte mici

-colac protecție toalete ambele erau rupte, practic cădeai de pe toaletă

-cap duș spart și furtun rupt (pe ăsta l-au schimbat când am ajuns că nu ne puteam face duș)

-wc de la etaj defect care curgea continuu. podeaua băii fiind în permanență plină de apă

-cada de baie veche si pătată, fără protecție sau perdea de duș, după fiecare utilizare baia se umplea de apă

-când am ajuns în una dintre camere becurile erau arse, le-au schimbat

-ușa de la baia principală nu se închidea, iar cele de la cemere scârțăiau groaznic. Noaptea dacă ieșeai din cameră trezeai pe toată lumea”, a precizat românca.

”După prima noapte am cerut să ne schimbe camera. Nu au vrut, au zis că asta am rezervat, altă camera nu au. Atunci le-am zis că noi plecăm (ceea ce am si facut). Au devenit agresivi, ne-au amenințat că dacă nu le plătim 50% din total factură cazare ne fac probleme la vamă. Nu ne-au dat avansul plati înapoi.

După mai bine de 15 ani de mers în Grecia este prima dată când ni se întamplă așa ceva. Se pare că viața mai scumpă aduce schimbări neplacute în termeni de calitate chiar și în Grecia”, a mai spus femeia.

