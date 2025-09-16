Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților

O turistă din Serbia a raportat că fiica ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. Potrivit mamei copilului, lupul a reușit s-o muște pe fată de spate și să o zgârie în mai multe locuri.

Incidentul șocant a avut loc vineri dimineață, 12 septembrie, puțin înainte de ora 8:00, când fetița și familia sa se aflau pe plaja din Neos Marmaras. Copila se juca nepăsătoare pe plajă când a apărut lupul și a atacat-o, mușcând-o de spate și zgâriind-o pe burtă și pe picior, scrie ertnews.gr.

Inițial, a trebuit să fie transferată la Centrul de Sănătate Agios Nikolaos și apoi, ca măsură de precauție, la spitalul Polygyros pentru teste suplimentare. Între timp, copilul a fost externat și, se pare, este în stare bună de sănătate.

Potrivit ONG-ului Kallisto, "ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de familiaritate problematică cu oamenii, un lucru neobișnuit".

Organizația de mediu Kallisto, în colaborare cu Departamentul Silvic Polygyros, a instalat camere de filmat în jurul locului atacului pentru a localiza lupul.

"Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului și dimineața devreme", au anunțat autoritățile.

Potrivit martorilor, aceasta nu este prima dată când animalul sălbatic apare în zonă. Acum 15 zile, o locuitoare din Neos Marmaras s-a confruntat cu un lup în sat, care a încercat chiar să-i atace câinele.

