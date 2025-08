Mașini trase pe dreapta la urcarea pe ferry, în Grecia: ”Ar putea fi descărcate în momentul în care iau foc”

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Thassos, un turist român s-a interesat de condițiile în care mașinile electrice pot fi transportate cu feribotul.

”O întrebare pentru cei cu mașini electrice. Din ce am citit nu este voie să urcăm pe ferry dacă bateria este încărcată mai mult de 40%. Este adevarat?”, a fost mesajul care a atras mai multe comentarii.

Astfel, printre răspunsurile liniștitoare cu privire la nivelul bateriei, alte câteva persoane au dezvăluit că mașinile electrice pot fi oprite la intrarea pe ferry, cu scopul de a fi îmbarcate la final.

”Am fost anul acesta cu mașina full electrică în Thassos. La sosire, cu ferry albastru, nu mi-a spus nimeni nimic, am urcat pe la jumătatea ferry-ului, tot frumos. Însă la venire am prins ferry-ul rosu și eram printre primele mașini. Am fost tras pe dreapta la urcare pe ferry și mi s-a spus că voi urca ultima mașină, fiind electrică. Am asteptat jumătate de oră până au încărcat tot și am urcat ultima mașină. În schimb nu s-a uitat nimeni la ce procent de baterie aveam”, a precizat cineva.

”Mașinile electrice reprezintă un risc foarte mare de explozie acumulatori la temperaturi mari și pot provoca daune foarte mari. Firesc ar fi să fie încărcate ultimele, în acest fel ar putea fi descărcate în momentul în care iau foc. Indiferent de procentajul bateriei. Și da, în caz de control am văzut și eu că l-a tras pe dreapta și a urcat ultimul, dar a urcat”, a explicat un alt turist român.

