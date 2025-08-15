Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 13:56
Plajă din Corfu FOTO Pixabay

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Grecia, unul dintre turiștii români și-a prezentat pățania cauzată de faptul că nu și-a mai putut deschide mașina după ce și-a uitat cheia în portbagaj.

”Help! Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-aia de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte.

Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo...și cum mașina era locked...când l-am închis, mi-am stricat vacanța.

Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă...

Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata...cu o nevastă care mă injură de 4 ore, fără să respire...Dau bere!”, a fost mesajul amuzant, care a stârnit o sumedenie de comentarii.

Ulterior, românul a revenit cu un update.

”Am rezolvat mulțumită unor conaționali inimoși. Mulțumim tuturor pentru sfaturi, disponibilitatea de a ajuta și, bineînțeles, pentru comentariile pline de umor. Ne-au ajutat și acelea”, a precizat turistul.

”Propun după ce rezolvi cu cheia, la plecare să o uiți pe nevastă la hotel, o iei anul viitor”, ”Spărgeam 2 geamuri decât să stau 4 ore să mă urle”, ”Sincer? Divorțează! Repede! Cât mai poți! Până ajunge cheia de rezervă!”, au fost doar câteva dintre comentariile amuzante.

