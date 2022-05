Cât costă o masă în Grecia și cum să alegi taverna potrivită: ”Prețurile s-au mărit”

Foarte mulți români își fac anual concediile în Grecia, astfel că există o comunitate foarte mare care discută pe rețelele sociale despre vacanță de cum se apropie vara.

Există adesea nelămuriri, întrebări sau sfaturi ce vizează zonele potrivite pentru familii cu copii, destinațiile potrivite pentru distracție, informații referitoare la cazare, dar turiștii întreabă adesea și despre mâncare și prețurile tavernelor grecești.

Într-o postare publicată în grupul de Facebook Forum Grecia, românii au dezbătut prețurile afișate de restaurantele grecești, care, spun ei, au crescut, dar au oferit și o serie de sfaturi utile pentru a alege cel mai bun loc pentru a lua masa.

Salata grecească începe de la 7 euro

Cristina E. scrie un comentariu în care relatează experiența trăită de Paște, când a fost în Grecia.

”Prețurile s-au mărit, din ceea ce am observat: o salată grecească începe de pe la 7 euro, o porție de cartofi de pe la 3.5 euro, tzatziki de pe la 4, paidakia, coaste de miel de pe la 30 de euro kg, mielul de pe la 35 euro/kg,"ceafa de porc" de pe la 8, dar am văzut și cu 17 euro, porția de kalamakia (3 bucăți) și garnitura de pe la 9 euro, sucurile cam 2 euro doza, berile 4, vinul casei 8 euro litrul, un ghiro începe de pe la 3.5 euro, o musaka de pe la 8.5. Fructele de mare la fel s-au scumpit sau dacă nu s-au scumpit au micșorat porțiile”, scrie Cristina pe Facebook.

Mai mulți utilizatori i-au dat dreptate în privința majorării prețurilor:

”Asta am constatat si noi la ultimele mese. Si din pacate e doar inceputul. Eu sunt în Peloponez. Numai tavernele în care mănâncă grecii au prețuri încă modeste, dar nu au vederi fantastice, nici decor interior cine stie ce”, răspunde altcineva.

Cum să alegi taverna unde mănânci în Grecia

Felicia P. povestește că, după ani de mers în Grecia, alege locul în care mănâncă astfel:

”1. M-am obișnuit ca atunci când deschid meniul, să verific prețul "salatei grecești" (horiatiki) indiferent daca o comand sau nu. În functie de locație (mai în nord vs. ciclade), prețul trebuie să fie undeva la 4 (rar) - 6 (mai des)€. Dacă e 8 sau 10, atunci știu că toată mâncarea din meniu are pretul "umflat" cu 10-20-30%.

2. Daca nu știu ce taverna să aleg, mă uit unde sunt greci. Poate să fie mult lăudată pe internet o tavernă - nu sunt greci = a big no-no!

3. Peștele îl aleg eu direct din frigider. Daca nu mă lasă sau nu mă invită în bucătărie să îmi aleg singură peștele, mă ridic și plec.

După alegerea peștelui, chelnerul îl cântărește de față cu tine și te întreabă dacă ești de acord cu prețul, deci nu ai niciodată surprize la preț.

După cât pește am mâncat în Grecia, am invățat să îi recunosc și cum se numesc în grecește și cam cât valorează. 50-70€ per kilogram, două persoane care împart un pește au nevoie de 700-800-900g (nepregatit) ca să se sature (cu o garnitură + salată).

4. Mâncăm grecește. Adică am invățat să impartim. Un pește mai mare împărtit la 2 persoane e mult mai bun decât 2 pești mai mici, fiecare la aceleași 2 persoane și s-ar putea să fie și mai ieftin.

Comandăm 2 feluri de mâncare și le mâncăm împreună, nu fiecare cu porția lui. Sau, varianta cea mai bună, comandăm 3-4 meze, fără "fel principal", și le împărțim. La sfârșit suntem mai sătui decât fiecare cu porție unică și mai încântați că am încercat mai multe. 1 fel de meze rar depășeste 7-8 euro”, scrie Felicia.

