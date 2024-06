Prezentator faimos, dispărut fără urmă în Grecia: ”L-aţi văzut pe acest om?”

Medicul şi editorialistul Michael Mosley, dispărut după ce a plecat la o plimbare pe coastă pe insula grecească Symi, este căutat. Bărbatul în vârstă de 67 de ani, cunoscut pentru apariţiile sale în emisiunile "The One Show" şi "This Morning", a fost văzut ultima dată miercuri, la ora locală 13.30 (11.30 BST), când a pornit în drumeţie pe plaja St Nicholas. Soţia sa, dr. Clare Bailey, a alertat autorităţile după ce acesta nu s-a întors până la ora 19.30, dar acestea nu au reuşit să îl localizeze peste noapte, potrivit The Guardian.

O postare a fost distribuită într-un grup local de pe Facebook, făcând apel la oricine de pe insula de aproximativ 2.500 de persoane care l-ar fi putut vedea pe Mosley.

"O echipă de căutare şi salvare vine din Atena cu drone şi alte echipamente mai sofisticate pentru a extinde căutarea", este mesajul.

"L-aţi văzut pe acest om? A plecat pe jos de la St Nick's în jurul orei 13.30 şi nu a reuşit să ajungă acasă. Prietenii săi sunt îngrijoraţi, deoarece au trecut 6 ore de când l-au văzut ultima dată. Numele lui este dr. Mike Mosley şi este o figură familiară pentru mulţi britanici".

Poliţia greacă a declarat pentru The Guardian că un elicopter şi câini special antrenaţi urmau să se alăture la ceea ce a devenit o căutare masivă a lui Mosley pe îndepărtata insulă din Marea Egee.

"Avem toate serviciile posibile în căutarea lui", a declarat un şef al poliţiei care supraveghează operaţiunea şi care a vorbit sub protecţia anonimatului. "El a fost declarat oficial dispărut în această dimineaţă, iar acum sunt implicaţi în căutări poliţişti, pompieri şi voluntari".

Zvonurile privind o apariţie în apropierea unei staţii de autobuz din staţiunea Pedi au fost respinse după ce o cameră de supraveghere a fost verificată, a declarat un alt ofiţer de poliţie.

Este de aşteptat ca aceste căutări să fie extinse şi mai mult vineri, când vor sosi echipe suplimentare de poliţişti din Rodos, împreună cu câini antrenaţi de pompieri.

Mosley este editorialist la Daily Mail şi a realizat o serie de documentare despre dietă şi exerciţii fizice, inclusiv emisiunea de pe Channel 4 "Michael Mosley: Who Made Britain Fat?". El a participat şi la serialul BBC "Trust Me, I'm a Doctor".

A trăit cu tenii în intestine timp de şase săptămâni pentru documentarul "Infested! Living With Parasites", difuzat pe BBC Four.

Lui Mosley i se atribuie, de asemenea, popularitatea crescândă a dietei 5:2, care presupune ţinerea postului timp de două zile pe săptămână pentru a pierde în greutate. Anterior, a fost desemnat "jurnalistul medical al anului" de către Asociaţia Medicală Britanică.