Problemă neașteptată a românilor în Grecia: ”Mor de curiozitate să aflu de ce nu se poate și aici”

Pe unul dintre forumurile de pe Facebook destinate vacanțelor în Grecia a fost ridicată o problemă cu care se confruntă probabil majoritatea turiștilor veniți din România.

”Am și eu o curiozitate legată de Grecia. De ce merge internetul așa greu? Eu așa știu că suntem în 2023...Un cablu de fibră optică...?

Am o curiozitate în a afla asta...nu sunt turist...am abonament Cosmote cu 23 euro pe lună / merge rău de tot...în România cu 8 euro/lună am 1GB/Sec (1000mb/sec)...mor de curiozitate să aflu de ce nu se poate și aici”, a fost mesajul postat de românul respectiv.

”Tu când mergi în Grecia, chiar dacă ai abonament la orange/vodafone etc te vei conecta la un provider local (roaming) care va stabili ce viteză îți oferî in funcție de contractul pe care îl are cu providerul din România”, a fost unul dintre răspunsuri.

”Până anul ăsta am fost pe primul loc la viteza de internet, acum suntem pe locul 2. Grecii sunt printre cele mai slabe țări la internet”, a subliniat altcineva.

