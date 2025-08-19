Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 09:44
Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
Românii și bulgarii cumpără tot mai multe proprietăți în Grecia FOTO Facebook/Halkidiki

Camera Profesională a Brokerilor Imobiliari din Halkidiki și alte asociații grecești solicită intervenția Guvernului Greciei împotriva concurenței neloiale a proprietarilor bulgari și români care închiriază masiv case de vacanță pe litoral fără înregistrare sau plata impozitelor, fenomen numit „Airbnb la negru”.

Creșterea achizițiilor de proprietăți de către bulgari și români după aderarea la Schengen terestru a dus la creșterea prețurilor în Halkidiki, unde metrul pătrat a ajuns la 5-6 mii de euro, făcând casele de vacanță inaccesibile localnicilor. Oficial, 3.152 de bulgari dețin proprietăți în Grecia, dar numărul real este probabil mai mare, arată G4Media, care citează Radio Rador.

Nemulțumirile majore pornesc de la faptul că bulgarii, dar și românii, care dețin case de vacanță și apartamente acolo le închiriază în masă pe timpul verii, fără ca aceste tranzacții să treacă prin site-uri web sau companii grecești, fără a se înregistra și fără a plăti impozit pe profit la locul tranzacției, așa cum prevede legea.

Grecii acuză un „Airbnb la negru”, deoarece cel mai adesea proprietățile sunt închiriate pentru vacanțe pe termen scurt unor compatrioți, iar anunțurile sunt plasate pe site-uri sau rețelele sociale din Bulgaria și România.

Achiziții masive

După 1 ianuarie, când Bulgaria și România au intrat în Schengen terestru, s-a înregistrat o creștere a achizițiilor de proprietăți de către bulgari și români. Aceasta este cea mai pronunțată în Halkidiki, de-a lungul coastei de la Kavala, precum și în Asprovalta și Salonic.

Prețurile au explodat, în special în peninsula Halkidiki, unde anul acesta s-au stabilit recorduri – 5-6 mii de euro pe metru pătrat chiar și pentru proprietăți fără acces direct la mare. Cele care sunt aproape de coastă costă mai mult. Spre comparație, vara trecută recordurile au fost de 3.500, cel mult 4.000 de euro pe metru pătrat, iar asta pentru vile cu o locație bună.

Apartamentele din Salonic sunt mult mai ieftine. Chiar și în centrul orașului, apartamente mici de 50-60 de metri pătrați se vând cu până la 80-90 de mii de euro. Creșterea prețurilor de-a lungul coastei îi nemulțumește pe cumpărătorii greci, deoarece, în acest fel, casele de vacanță devin inaccesibile localnicilor.

