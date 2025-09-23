Doi români, reținuți în Grecia pentru spionaj. Au fotografiat cea mai mare bază navală a țării. Ce au găsit polițiștii asupra lor când i-au percheziționat

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:12
Baza navală militară de la Salamina în 1979 FOTO /wikimedia.org

Doi cetățeni români au fost arestați în Grecia sub acuzații de spionaj, după ce au fotografiat, la bordul unui vas turistic, baza militară navală situată la strâmtoarea dintre Grecia continentală și insula Salamina. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 22 septembrie, potrivit presei locale.

Cei doi bărbați români, în vârstă de 22, respectiv 52 de ani, se aflau la bordul unui vas turistic, în partea interzisă accesului civil din strâmtoarea Salamina, când acesta a fost interceptat de un vas al Gărzii de Coastă elene.

Autoritățile din Grecia au identificat numeroase poze cu obiectivul militar naval Salamina pe cele 3 telefoane confiscate de la cetățenii români. Alături de acestea, au mai fost confiscate de la cei doi sumele de 4.700 de euro și 400 de dolari americani, scrie kathimerini.gr.

Vasul turistic a ajuns pe insula Salamina, unde anchetatorii greci examinează documentele sale de călătorie, în timp ce românii au fost transportați la portul Pireus, de lângă capitala Atena.

Românii au fost arestați pentru încălcarea Articolului 148 din Codul Penal elen, care se referă la spionaj.

