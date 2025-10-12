Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia. Va fi declanșată grevă la nivel național

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 20:02
230 citiri
Atena FOTO Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe anunță că în Republica Elenă este preconizată, marți, declanșarea unei greve naționale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim.

'Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. MAE recomandă cetățenilor români să verifice orarul de funcționare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport', se arată într-un comunicat de presă al MAE transmis duminică AGERPRES.

Potrivit sursei citate, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 2106728875; +30 2106728879 și ale Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222 și al Consulatului General al României de la Salonic: +30 6946049076.

#Grecia, #atentionare calatorie, #MAE , #MAE
