Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Thassos, o persoană și-a exprimat entuziasmul privind vacanța pe cunoscuta insulă, iscându-se însă o discuție referitoare la deranjul provocat de multitudinea de viespi care îi atacă pe turiști.

”Da, e plin de viespi. Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. E horror și când vine vorba de mâncare sunt foarte agresive. E infernal să mănânci la taverne din cauza lor, e aproape imposibil să stai la plajă cu copiii.

În fiecare zi pe plajă erau ințepați minim 10 copii pe lângă noi. Nu am văzut așa ceva niciodată. Nu aș fi venit niciodată dacă aș fi știut că așa e situația, mai ales cu copii mici”, a confirmat cineva.

”Este adevărat, sunt foarte multe, dar se aduce un recipient în care se pune zaț de cafea uscat, care se aprinde, apoi scoate fum și ele dispar, este strict interzis stropirea contra țânțarilor sau viespilor”, a subliniat o altă persoană.

”Vă înțeleg îngrijorarea, am fost și eu în Grecia în urmă cu două săptămâni. Da, sunt viespi, dar ce vină au administratorii grupului sau localnicii? Asta e natura, cu bune și rele...”, a concluzionat un alt utilizator.

