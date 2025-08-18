Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 12:51
1578 citiri
Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
Imagine din Thassos FOTO Facebook Forum Thassos

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Thassos, o persoană și-a exprimat entuziasmul privind vacanța pe cunoscuta insulă, iscându-se însă o discuție referitoare la deranjul provocat de multitudinea de viespi care îi atacă pe turiști.

”Da, e plin de viespi. Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. E horror și când vine vorba de mâncare sunt foarte agresive. E infernal să mănânci la taverne din cauza lor, e aproape imposibil să stai la plajă cu copiii.

În fiecare zi pe plajă erau ințepați minim 10 copii pe lângă noi. Nu am văzut așa ceva niciodată. Nu aș fi venit niciodată dacă aș fi știut că așa e situația, mai ales cu copii mici”, a confirmat cineva.

”Este adevărat, sunt foarte multe, dar se aduce un recipient în care se pune zaț de cafea uscat, care se aprinde, apoi scoate fum și ele dispar, este strict interzis stropirea contra țânțarilor sau viespilor”, a subliniat o altă persoană.

”Vă înțeleg îngrijorarea, am fost și eu în Grecia în urmă cu două săptămâni. Da, sunt viespi, dar ce vină au administratorii grupului sau localnicii? Asta e natura, cu bune și rele...”, a concluzionat un alt utilizator.

Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe...
Momeală pentru turiștii români, într-o parcare din Bulgaria: ”S-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW”
Momeală pentru turiștii români, într-o parcare din Bulgaria: ”S-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW”
Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la...
#Grecia, #turisti, #romani, #paradis, #suparare , #turisti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
Digi24.ro
Ce salarii ofera Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Toiu: "Nu creste presiunea asupra bugetului"
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben de ploi, vânt puternic și grindină UPDATE
  2. China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
  3. Un șofer și-a uitat copiii la benzinărie pe drumul de întoarcere din vacanță. Și-a dat seama când era pe autostradă
  4. Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
  5. Actriță exorcizată pentru a „i se trata depresia”. A fost închisă într-o cameră de un șaman
  6. Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
  7. Percheziții de amploare la polițiști rutieri suspectați de corupție. Căutările sunt în legătură cu perioada suspendării unor permise auto
  8. O prestigioasă universitate românească se extinde până în Italia. Cursurile vor fi predate în limba engleză
  9. Țara din UE care a refuzat să doneze arme pentru Ucraina pentru a le vinde pe mulți bani: „Pentru ce război se pregătește Europa?”
  10. Analiză: România vrea garanții de securitate pentru Ucraina