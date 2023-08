Stare de urgență într-o regiune a Greciei după ce incendiile au dus la moartea unui cioban și la rănirea a 8 salvatori VIDEO

Un bărbat a fost găsit mort luni, în incendii de pădure în regiunea Boetia, în centrul Greciei, pompieri greci luptau împotriva unui nou incendiu pe Insula Evia, iar opt persoane au fost spitalizate, relatează AFP.

”Un cioban bătrân a fugit la stână să-şi salveze animalele şi a fost găsit mort, probabil intoxicat de fumul” incendiului, anunţă un purtător de cuvânt al pompierilor.

Un incendiu important de pădure a izbucnit luni în Boetia, la nord de Attica, la 100 de kilometri nord de Atena, potrivit serviciilor de salvare.

S-a emis un aviz de evacuare a turiştilor care se aflau pe o plajă vecină. Aproximativ 56 de pompieri, asistaţi de patru avioane, luptau cu flăcările.

Massive forest fires have broken out once again in Greece, this time near Alexandroupolis. At least four villages have been evacuated so far. Yet another confirmation of my School Boys' Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/JlZvR77psd