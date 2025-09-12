Starețul unei mănăstiri grecești voia să vândă pe piața neagră obiecte de cult vechi de sute de ani, de o valoare inestimabilă. A declarat Poliției că sunt moștenire de la bunica

Șase persoane sunt anchetate în Grecia fiind acuzate de vânzarea ilegală de artefacte religioase. Nu sunt oameni obișnuiți, ci chiar starețul istoricei Mănăstiri Mega Spilaio din Kalavryta, împreună cu alte cinci persoane, inclusiv călugărul său asistent. Toți au fost arestați preventiv în urma unei audieri maraton de 12 ore, joi, 11 septembrie.

Cei șase suspecți au fost aduși în fața tribunalului din Corint la ora 11:00 și, după o verificare atentă, s-a dispus punerea lor sub arest preventiv, scrie greekcitytimes.com.

Grupul se confruntă cu acuzații grave, inclusiv formarea și participarea la o organizație criminală - o infracțiune - alături de delapidare, nedeclararea artefactelor protejate și posesie și trafic ilicite. Autoritățile susțin că acuzații făceau parte dintr-o rețea de contrabandă cu antichități care încerca să vândă două Evanghelii neprețuite și cel puțin 17 icoane religioase pentru 200.000 de euro.

Artefactele, despre care se crede că aparțin Mănăstirii Mega Spilaio, unul dintre cele mai vechi situri monastice din Grecia, au o valoare culturală și istorică inestimabilă. Mănăstirea există din secolul IV.

Conform publicației star.gr, starețul a declarat poliției de la Direcția Generală de Poliție din Atena că icoanele aflate în posesia sa și toate relicvele religioase le-a moștenit de la bunica sa. Așteptăm să vedem dacă moștenirea va fi convingătoare ca justificare pentru deținerea tuturor acestor relicve.

Un nou capitol pentru Mănăstirea Mega Spilaio

Ca răspuns la scandal, Biserica Ortodoxă ia măsuri pentru a restabili încrederea în mănăstirea asediată. Mitropolitul Ieronim de Kalavryta și-a ajustat programul pentru a conduce personal Liturghia Sfintei Ierarhii duminică, 14 septembrie 2025, coincizând cu Sărbătoarea Sfintei Cruci.

Potrivit Kalavryta News, acest gest își propune să marcheze încheierea unui capitol dificil pentru mănăstire și să-i mobilizeze pe credincioși pentru a sprijini Mega Spilaio prin rugăciune în această perioadă tulbure. Prezența Mitropolitului este, de asemenea, așteptată să ofere o oportunitate de dialog cu călugării mănăstirii, descoperind potențial detalii suplimentare despre acest caz derutant.

Pe măsură ce ancheta continuă, arestarea celor șase suspecți subliniază angajamentul Greciei de a-și proteja patrimoniul cultural. Comunitatea internațională greacă urmărește îndeaproape cum autoritățile lucrează pentru a dezlega întreaga anvergură a presupusei rețele de trafic.

