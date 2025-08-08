Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 18:00
631 citiri
Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
Acopola din Atena a fost închisă din cauza caniculei FOTO Facebook /Acropolis - Ακρόπολη

Doi turiști vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, în urma rafalelor violente de vânt care au perturbat vineri, 8 august, legăturile maritime către insule în plin sezon turistic. Valul de caniculă care a lovit Grecia i-a făcut pe meteorologi să declare și cod roșu de incendii de vegetație în mai multe zone, inclusiv în capitala Atena.

„Un bărbat și o femeie au fost găsiți inconștienți în mare”, în apropiere de plaja de la Sarakininiko, pe Milos, o insulă care face parte din arhipelagul Cicladelor, și „au fost transportați la centrul local de sănătate”, a declarat AFP o reprezentantă a poliției portuare grece.

„Erau turiști vietnamezi făcând parte dintr-un grup de croazieră. Femeia a căzut în apă, iar bărbatul aparent a încercat să o salveze, iar amândoi au murit”, a anunțat ea, fără să ofere alte detalii despre cauza acestui accident.

Presa locală scrie că victimele s-au înecat.

Accidentele maritime și înecurile sunt frecvente în timpul verii în Grecia, unde numeroși turiști vizitează insule și plaje din Grecia continentală.

Rafale violente de vânt care suflă de vineri dimineața la toată Marea Egee (est) au obligat anumite feriboturi să rămână la chei, la Pireu, un port mare de lângă Atena, potrivit poliției portuare.

„Unele feriboturi nu au putut să plece din cauza vântului violent, mai ales cele care deservesc Insulele Ciclade sau Dodecaneze”, potrivit aceleași surse.

Astfel, anumite legături cu Cicladele, inclusiv cu insulele turistice Mykonos și Paros, dar și cu Creta, au fost anulate, împiedicând deplasări ale multor turiști în vârful sezonului.

La sfârșitul dimineții, trei feriboturi au plecat până la urmă către Ciclade, la Paros și Santorini, dar și către Creta, iar itinerariile către arhipelagul Dodecanez (sud-est), prevăzute la sfârșitul după-amiezii, urmau să fie efectuate, a dat asigurări poliția portuare.

Legăturile turistice cu insule din apropierea Atenei, la Golful Saronic - Egina, Hydra, Poros sau Spetses - și cu insulele de la Marea Ionică (vest) nu au fost anulate, potrivit sursei citate.

Vântul puternic dinspre nord - denumit „meltem” - este obișnuit la Marea Egee, mai ales în august, și antrenează anulări ale unor legături maritime.

Cod roșu de incendii, inclusiv în Atena

În urma unei reuniuni de urgență, Ministerul Protecției Civile a plasat anumite regiuni - mai ales Atica, zona Atenei - estul Peloponezului și Creta „în alertă cod roșu”, din cauza „unui risc foarte puternic de incendii”.

Potrivit serviciului meteorologic național grec (EMY), rafalele de vineri au o intensitate de până la 88 de kilometri pe oră.

Observatorul Național de la Atena a avertizat într-un comunicat că există un „risc foarte mare al unor incendii de pădure din cauza vântului”, mai ales în estul și sudul țării.

Primarul Atenei a închis parcurile capitalei, inclusiv Grădina Națională, situată în centru, după ce un arbore a căzut pe una dintre cele mai frecventate artere comerciale din capitală și a ratat cu puțin trecători.

Grecia, situată în estul Mării Mediterane și foarte expusă modificărilor climatice, este afectată anual de incendii grave.

Numeroase incendii au avut loc începând din iunie în țară, inclusiv unul pe Insula Chios, în nord-estul Mării Egee, care a devastat peste 4.000 de hectare, și unul în vestul Peloponezului, în iulie, care a devastat peste 1.000 de hectare.

În urmă cu o săptămână, în urma unei canicule prelungite, cu temperaturi care au depășit 45°C, au izbucnit numeroase incendii în întreaga țară, inclusiv unul lângă Atena, care a antrenat evacuări ale unor locuitori și a avariat locuințe.

Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”
Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de...
Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două tinere influencerițe, aflate în vacanță în Grecia, relatează că au fost îngrozite în momentul în care au văzut că, în timp ce făceau baie în mare, în spatele lor înota un...
#Grecia, #turisti ucisi, #canicula grecia, #incendii vegetatie Grecia, #atena , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! O campioana olimpica a fost arestata dupa ce si-a agresat iubitul in vazul tuturor
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care un balon cu aer cald este gata să se răstoarne, după ce a lovit acoperișul unei școli VIDEO
  2. Copiii Ucrainei, expuși ca niște produse pe o piață online. Kievul acuză Rusia de ”trafic sponsorizat de stat”
  3. Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție
  4. Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace pentru a-l sprijini pe Zelenski în fața presiunii exercitate de Trump și Putin. Avertismentul fostului ministru britanic al Apărării
  5. Avertisment pentru Guvernul Bolojan în scandalul pensiilor private. De ce nu este acceptabilă dublarea perioadei de plată, de la 5 la 10 ani
  6. Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
  7. S-a aflat de ce a murit tânăra de 19 ani din Brașov la o săptămână după ce a născut. Rezultatul necropsiei a ajuns pe masa procurorilor care anchetează cazul
  8. Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
  9. Bucureștean de 40 de ani, anchetat pentru viol, după ce a făcut sex timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, oferindu-i cadouri și bani
  10. Două linii de tramvai din București, suspendate din 11 august. Care sunt alternativele pentru călători