Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO

Doi turiști vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, în urma rafalelor violente de vânt care au perturbat vineri, 8 august, legăturile maritime către insule în plin sezon turistic. Valul de caniculă care a lovit Grecia i-a făcut pe meteorologi să declare și cod roșu de incendii de vegetație în mai multe zone, inclusiv în capitala Atena.

„Un bărbat și o femeie au fost găsiți inconștienți în mare”, în apropiere de plaja de la Sarakininiko, pe Milos, o insulă care face parte din arhipelagul Cicladelor, și „au fost transportați la centrul local de sănătate”, a declarat AFP o reprezentantă a poliției portuare grece.

„Erau turiști vietnamezi făcând parte dintr-un grup de croazieră. Femeia a căzut în apă, iar bărbatul aparent a încercat să o salveze, iar amândoi au murit”, a anunțat ea, fără să ofere alte detalii despre cauza acestui accident.

Presa locală scrie că victimele s-au înecat.

Accidentele maritime și înecurile sunt frecvente în timpul verii în Grecia, unde numeroși turiști vizitează insule și plaje din Grecia continentală.

Rafale violente de vânt care suflă de vineri dimineața la toată Marea Egee (est) au obligat anumite feriboturi să rămână la chei, la Pireu, un port mare de lângă Atena, potrivit poliției portuare.

„Unele feriboturi nu au putut să plece din cauza vântului violent, mai ales cele care deservesc Insulele Ciclade sau Dodecaneze”, potrivit aceleași surse.

Astfel, anumite legături cu Cicladele, inclusiv cu insulele turistice Mykonos și Paros, dar și cu Creta, au fost anulate, împiedicând deplasări ale multor turiști în vârful sezonului.

La sfârșitul dimineții, trei feriboturi au plecat până la urmă către Ciclade, la Paros și Santorini, dar și către Creta, iar itinerariile către arhipelagul Dodecanez (sud-est), prevăzute la sfârșitul după-amiezii, urmau să fie efectuate, a dat asigurări poliția portuare.

Legăturile turistice cu insule din apropierea Atenei, la Golful Saronic - Egina, Hydra, Poros sau Spetses - și cu insulele de la Marea Ionică (vest) nu au fost anulate, potrivit sursei citate.

Vântul puternic dinspre nord - denumit „meltem” - este obișnuit la Marea Egee, mai ales în august, și antrenează anulări ale unor legături maritime.

Cod roșu de incendii, inclusiv în Atena

În urma unei reuniuni de urgență, Ministerul Protecției Civile a plasat anumite regiuni - mai ales Atica, zona Atenei - estul Peloponezului și Creta „în alertă cod roșu”, din cauza „unui risc foarte puternic de incendii”.

Potrivit serviciului meteorologic național grec (EMY), rafalele de vineri au o intensitate de până la 88 de kilometri pe oră.

Observatorul Național de la Atena a avertizat într-un comunicat că există un „risc foarte mare al unor incendii de pădure din cauza vântului”, mai ales în estul și sudul țării.

Primarul Atenei a închis parcurile capitalei, inclusiv Grădina Națională, situată în centru, după ce un arbore a căzut pe una dintre cele mai frecventate artere comerciale din capitală și a ratat cu puțin trecători.

Grecia, situată în estul Mării Mediterane și foarte expusă modificărilor climatice, este afectată anual de incendii grave.

Numeroase incendii au avut loc începând din iunie în țară, inclusiv unul pe Insula Chios, în nord-estul Mării Egee, care a devastat peste 4.000 de hectare, și unul în vestul Peloponezului, în iulie, care a devastat peste 1.000 de hectare.

În urmă cu o săptămână, în urma unei canicule prelungite, cu temperaturi care au depășit 45°C, au izbucnit numeroase incendii în întreaga țară, inclusiv unul lângă Atena, care a antrenat evacuări ale unor locuitori și a avariat locuințe.

