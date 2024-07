Ce nu spun oficialii despre „Green Deal". Consecințele politicilor climatice asupra României: „Ambiții faraonice, tipice perioadei sovietice”

Controversatul „Green Deal”, programul susținut de Ursula von der Leyen, arată primele slăbiciuni. PPE, cel mai mare grup de la nivelul Parlamentului European s-a răzgândit cu privire la anumite aspecte ale planului și cere modificarea acordului, astfel încât mașinile pe benzină și motorină să fie permise și după anul 2035.

Programul ar putea suferi și alte modificări, în condițiile în care specialiști neafiliați politic, dar și formațiuni conservatoare și suveraniste atrag atenția asupra problemelor „Green Deal”. Până la noile modificări, trebuie amintit faptul că un prim efect negativ al planului este reprezentat de scumpirea carburanților. Astfel, sub umbrela „taxei pe carbon”, consumatorii vor plăti pentru litrul de benzină sau motorină în plus cu 14 cenți din 2027, iar această taxă va urca la 54 de cenți pe litru în 2031, potrivit Veyt - o companie de analiză a pieței carbonului, citată de Financial Times.

În România, cele mai vizibile efecte negative ale politicilor „eco” au fost resimțite în agricultură, respectiv zootehnie și în domeniul exploatării miniere. În ceea ce privește transporturile, producătorii de mașini electrice nu au reușit să demonstreze că produsele lor reprezintă o alternativă măcar la fel de bună precum autoturismele pe combustie internă. Devalorizarea rapidă, autonomia scăzută și diversele probleme tehnice ale acestor mașini se numără printre neajunsuri.

În acest context, specialiști din diverse domenii atrag atenția asupra nesustenabilității programului „Green Deal”.

Economistul Bogdan Glăvan, verdict în cazul „Green Deal”: „Este o abordare heirupistă, care nu are fundament în tradiția noastră nici democratică, nici în economia capitalistă”

Profesorul Bogdan Glăvan susține că „Green Deal” a început deja să genereze probleme economice în statele UE. De asemenea, specialistul atrage atenția asupra faptului că planul susținut de Ursula von der Leyen, votat și de partidele din România, cu reprezentanți la Bruxelles (PNL, PSD, USR, UDMR, PMP) nu are un fundament științific.

„Este evident că ne taxăm, ne dăm în cap singuri. Problema pe care o pun este: care e finalitatea? Un lucru este clar: planeta nu o vom răci în acest fel. Europa emite un procent infim a emisiilor de carbon, la nivel mondial, sub 10%. Putem înceta cu totul să folosim benzina și motorina, că planeta tot nu o vom răci.

Eu cred că a sosit timpul să calibrăm mai atent aceste lucruri, să renunțăm la aceste ambiții faraonice, aș zice tipice regimului sovietic, apropo de planurile cincinale. Este o abordare heirupistă, care nu are fundament în tradiția noastră nici democratică, nici în economia capitalistă. Totuși, trebuie să respecți voința, preferințele oamenilor.

Dacă mărești taxele într-un mod agresiv, nu vei face decât să te sinucizi, din punct de vedere economic. Poate că unii visează să trăiască pe pajiști, dar atunci, politicienii să vină să spună că vom trăi pe pajiști și că vom mânca ce prindem. Dar nu, ei vin și spun că va fi mai bine și că trebuie să renunțăm la centrale.

Asta e o chestie utopică, ce cred că se va atenua, pentru că efectele ei perverse sunt deja răspândite. Clar, eu mă opun, din motive științifice și de bun simț, împotriva creșterii fiscalității, care nu duce la rezultate palpabile. Nu există o conexiune directă între mijloc și scop, în cazul ‘Green Deal’. Nu văd că atingem acea finalitate. Înțeleg importanta schimbării climei, trebuie să fim mai prudenți, dar nu putem schimba radical în câțiva ani”, a declarat Glăvan, pentru Ziare.com .

Bogdan Glăvan, avertisment în contextul „Green Deal”: „Perspectivele economice ale Europei sunt sumbre”

„Green Deal” este, într-o oarecare măsură, un produs ideologic al unor politicieni, dar și al unei comunități științifice politizate, e de părere economistul Bogdan Glăvan.

„În prezent, asistăm la un fenomen destul de grav, politizarea științei. Științele umaniste, științele sociale, au fost puternic politizate și atunci, prin universități am început să avem mai degrabă politică de partid, în loc de studii transparente și cinstite. Practic, ai venit cu cenzura, ai venit să distrugi dezbaterea cinstită.

Eu cred că pe fondul alegerilor din acest an, lucrurile se vor mai calma. Dacă nu se calmează, perspectivele economice ale Europei sunt sumbre. Europa, mai exact Europa de Vest, este înapoiată din punct de vedere tehnologic și economic. În Italia, veniturile au rămas la același nivel, de opt ani de zile, în Anglia la fel, salariul mediu e același de dinainte de pandemie. Nu vreau să prind din urmă o țară care stă pe loc de cinci-șapte-opt ani. Atunci, de fapt, nouă ne trebuie politici prin care să creștem competitivitatea, prin care să sprijinim inovația. Dacă nu, vom fi cuceriți economic, cultural și politic, așa cum s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei”, a concluzionat specialistul, pentru Ziare.com .

Adrian Negrescu, analist economic: „Această ‘ecologizare cu de-a sila’ creează mai multe probleme decât beneficii economiei UE”

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează: SUA și China își vor crește avantajul economic atât timp cât UE va continua cu aceleași politici asumate prin „Green Deal”.

„Eu cred că noua Comisie Europeană, noua componență a Parlamentului European vor modifica Green Deal-ul, pentru că este o povară pentru economia europeană. Faptul că noi ne asumăm să ardem etapele transformărilor economice, nu face decât să scadă competitivitatea economiei europene în fața concurenței, cu cea din SUA, China și alte economii ale lumii. Pare că politicienii europeni au înțeles că această ‘ecologizare cu de-a sila’ creează mai multe probleme decât beneficii economiei.

Astfel, e posibil ca Green Deal-ul să fie renegociat odată cu formarea noilor structuri de la nivelul UE, astfel încât toate aceste termene să fie amânate, iar focusul - așa cum rezultă din discursurile din campania alegerilor europarlamentare, să meargă către o susținere mult mai puternică a economiei europene aflate la dispoziția executivului comunitar”, a declarat Negrescu, pentru Ziare.com .

Avertismentul lui Adrian Negrescu: „UE nu va mai da bani pentru construcția de școli, drumuri, tot felul de programe sociale”

Guvernul României trebuie să-și orienteze atenția către investiții. În caz contrar, România va avea de suferit, susține Adrian Negrescu.

„Din perspectiva anilor următori trebuie să înțelegem că UE nu va mai da bani pentru construcția de școli, drumuri, tot felul de programe sociale, așa cum s-a întâmplat până acum, iar focusul va fi pe acordarea unor fonduri pentru susținerea economiei, de inovație, de dezvoltare economică, la standarde de ultimă generație.

Noi, dacă nu ne regândim politicile economice, în special în domeniul investițiilor, s-ar putea să avem de pierdut, în sensul că fondurile europene pentru România se vor împuțina pe an ce trece”, a mai precizat analistul economic, pentru Ziare.com .

