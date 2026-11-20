Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, prin sentință definitivă, că raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului referitor la construirea drumului forestier prin Pădurea Băneasa este corect.

Ca urmare a deciziei ICCJ, Direcția Silvică Ilfov va trebui să închidă accesul Greenfield prin Pădurea Băneasa și să aducă terenul la categoria "pădure", anunță Fundația Eco-Civica la data de 20 noiembrie 2026, printr-un mesaj postat pe Internet.

Raportul elaborat de Ministerul Mediului preciza că drumul folosit pentru accesul în Greenfield prin Pădurea Băneasa a fost construit ilegal, cu falsuri grave în înscrisuri și cu reducere de fond forestier fără drept. Dar acest raport fusese atacat în instanță de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Prin decizia din 19 noiembrie 2026, ICCJ a decis respingerea recursului formulat de Romsilva.

Ads